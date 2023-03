PressFocus Na zdjęciu: Raphinha

Barcelona – Valencia, typy i przewidywania

Kibice Barcelony po czwartkowej wygranej nad Realem Madryt mogli spać spokojniej i z optymizmem czekać na niedzielne spotkanie z Valencią. Duma Katalonii jest zdecydowanym faworytem i każdy inny wynik niż jej wygrana będzie sporą niespodziankę. Duma Katalonii ma po swojej stronie atut własnego boiska, a z drugiej strony będzie zespół, który z sześciu ostatnich ligowych meczów przegrał aż pięć. My w tym meczu nie spodziewamy się zaskoczeń. Nasz typ: wygrana Barcelony

Barcelona – Valencia, ostatnie wyniki

FC Barcelona w ostatnim czasie dostała małej zadyszki, czego efektem było odpadnięcie z rozgrywek Ligi Europy po porażce 1:2 z Manchesterem United na Old Trafford oraz druga przegrana w obecnym sezonie ligowym – 0:1 z Almerią. W szeregach Dumy Katalonii w związku z tym pojawił się niepokój, ale w czwartek drużyna Xaviego Hernandeza potwierdziła kibicom, że nie dzieje się nic złego. Barcelona zrobiła duży krok w kierunku awansu do finału Pucharu Króla pokonując 1:0 Real Madryt na Santiago Bernabeu.

Teraz jedenastka ze stolicy Katalonii w dobrych nastrojach przystąpi do niedzielnego spotkania z Valencią, starając się przynajmniej utrzymać 7-punktową przewagę w tabeli nad Królewskimi. Barcelona wybiegnie na murawę w roli zdecydowanego faworyta do zwycięstwa.

Valencia jest obecnie jednym z poważnych kandydatów do pożegnania się z szeregami La Liga. Aktualnie znajduje się w strefie spadkowej, ale ma tylko jeden punkt straty do bezpiecznej strefy. Przed tygodniem Valencia sprawiła niespodziankę i pokonała u siebie 1:0 wyżej notowany Real Sociedad. Jednocześnie przerwała fatalną serię pięciu kolejnych ligowych meczów bez zdobyczy punktowej.

Barcelona – Valencia, historia

Cztery ostatnie ligowe konfrontacje tych zespołów zakończyły się wygranymi Barcelony. Po raz ostatni Valencia przeciwko Dumie Katalonii zapunktowała w grudniu 2020 roku na Camp Nou. Spotkanie zakończyło się wówczas remisem 2:2.

Z kolei pierwszy ich pojedynek w tym sezonie na Estadio Mestalla zakończył się skromną wygraną 1:0 Barcelony. Valencia było o krok od zdobycia w tym meczu jednego punktu, ale w doliczonym czasie gry trzy punkty Dumie Katalonii zapewnił Robert Lewandowski. W niedzielę takiej okazji nie będzie miał.

Barcelona – Valencia, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwości i zdecydowanie większe szanse na wygraną w niedzielnym meczu dają Dumie Katalonii. Kursy na zwycięstwo Barcelony nie przekraczają 1.55, podczas gdy na wygraną Valencii sięgają 6.40. Mając wątpliwości co do rozstrzygnięcia tej rywalizacji warto skorzystać z oferowanego przez STS zakładu bez ryzyka 100 zł. Otrzymasz go podając STS kod promocyjny GOAL podczas rejestracji.

Barcelona – Valencia, kto wygra?

Almeria – Barcelona, przewidywane składy

FC Barcelona do niedzielnego spotkania przystąpi poważnie osłabiona. Kontuzje eliminują z gry trzech podstawowych zawodników – Roberta Lewandowskiego, Ousmane Dembele i Pedriego. To jednak niejedyny problem Dumy Katalonii. Za kartki pauzować musi bowiem Gavi.

Długa lista nieobecnych jest także w Valencii. Ze względów zdrowotnych nie wystąpią Gabriel Paulista, Marcos de Sousa, Jose Gaya, Edinson Cavani, Nico Gonzalez i Jaume Domenech.

Barcelona – Valencia, transmisja meczu

Transmisja niedzielnego spotkania Barcelona – Valencia, które rozpocznie się o godzinie 16:30, będzie dostępna na kanale Eleven Sports 1.

Spotkanie można również obejrzeć dzięki usłudze CANAL+ online. Teraz możesz zaoszczędzić 60 zł, bowiem za półroczny dostęp do pakietu z kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium zapłacimy 354 zł (59 zł miesięcznie). Aby skorzystać z oferty wystarczy zarejestrować konto za pośrednictwem naszej strony.

Mecz Barcelona – Valencia można również obejrzeć zupełnie za darmo w usłudze STS TV. Aby uzyskać dostęp do darmowej transmisji wystarczy spełnić dwa proste warunki – zarejestrować konto z kodem promocyjnym GOAL oraz zagrać dowolny zakład w ciągu ostatnich 24 godzin (lub live) przed meczem.

