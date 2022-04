PressFocus Na zdjęciu: Pierre-Emerick Aubameyang

Barcelona – Sevilla: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Już w niedzielę Blaugrana spróbuje awansować na drugie miejsce w tabeli La Ligi. Wymóg? Pokonanie Sevilli na własnym boisku. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Camp Nou LaLiga FC Barcelona Sevilla FC 1.50 4.70 7.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 kwietnia 2022 09:12 .

Barcelona – Sevilla, gdzie oglądać

Starcie pomiędzy drugą, a trzecią drużyną La Ligi to z miejsca materiał na hit kolejki. I tak jest w istocie, choć ostatnio obie ekipy prezentują zgoła odmienną formę. Co ciekawe, w znacznie lepszej dyspozycji jest właśnie zespół zajmujący najniższy stopień podium. Choć po nadchodzącej serii gier może się to zmienić.

Barcelona gra w ostatnim czasie olśniewającą. Punktem kulminacyjnym odmiany drużyny przez Xaviego było niedawne El Clasico, w którym Duma Katalonii nie dała szans liderowi z Madrytu. Żaden zespół w Hiszpanii nie punktuje tak dobrze w 2022 roku, jak Blaugrana.

Z pewnością nie Sevilla. Do niedawna zdawało się, że to właśnie Andaluzyjczycy mogą do końca napędzać stracha Królewskim. Cztery remisy w ostatnich pięciu kolejkach zaprzepaściły te marzenia. Obecnie to przetrzebieni kontuzjami Los Nervionenses wydają się skazani na porażkę w starciu z Barceloną. Ta, w przypadku zwycięstwa, obejmie drugie miejsce w tabeli.

Barcelona – Sevilla, transmisja na żywo w TV

Spotkanie 30. kolejki La Ligi obejrzysz na Canal+ 4K Ultra oraz na Canal+ Sport.

Barcelona – Sevilla, transmisja na żywo za darmo

Transmisje z meczów La Ligi dla swoich klientów za darmo udostępnia STS zakłady bukmacherskie. Wystarczy spełni dwa proste warunki, aby mieć dostęp do transmisji.

Pierwszym jest oczywiście posiadanie konta w STS, a jeżeli jeszcze go nie macie rejestracji możecie dokonać klikając w poniższy baner. Drugim warunkiem jest zagranie w ciągu ostatnich 24 godzin dowolnego kuponu. Nie ma tutaj jednak żadnych wymagań dotyczących minimalnej stawki czy minimalnego kursu takiego kuponu.

Barcelona – Sevilla, transmisja online

Mecz na Camp Nou dostępny będzie również w internecie. Musisz jedynie wykupić sportowy abonament na stronie canalplus.com.

Barcelona – Sevilla, kursy bukmacherskie

To gospodarze są wyraźnymi faworytami nadchodzącego pojedynku.

