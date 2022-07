PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona – Real Madryt: transmisja za darmo oraz stream online. Giganci hiszpańskiej piłki w ramach przygotowań do nowego sezonu udali się do Stanów Zjednoczonych. W niedzielnym poranek rozegrają w Las Vegas towarzyskie spotkanie między sobą. Sprawdź jak obejrzeć ten mecz zupełnie za darmo.

Barcelona – Real Madryt, gdzie oglądać

Nowy sezon La Liga rozpocznie się 12 sierpnia. Hiszpańskie zespoły mają więc jeszcze dużo czasu na właściwe przygotowanie się do rozgrywek. FC Barcelona i Real Madryt zdecydowały się wykorzystać ten czas na tournee po Stanach Zjednoczonych, w ramach którego rozegrają kilka towarzyskich meczów. Barcelona ma już za sobą wygrany 6:0 pojedynek z Interem Miami, z kolei Real Madryt czeka w niedziele pierwsze spotkanie za oceanem.

Niewątpliwie największym wydarzeniem niedzielnego spotkania będzie debiut Roberta Lewandowskiego w barwach Barcelony. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby reprezentant Polski wystąpił przeciwko Realowi Madryt. 33-letni napastnik w mijającym tygodniu podpisał kontrakt z Dumą Katalonii i normalnie trenuje z zespołem Xaviego Hernandeza.

Barcelona – Real Madryt, transmisja na żywo w TV

Niedzielne spotkanie Barcelony z Realem Madryt, które rozegrane zostanie w Las Vegas, rozpocznie się o godzinie 5:00 rano czasu polskiego. Transmisji z meczu nie zabraknie w polskiej telewizji. Mecz obejrzymy bowiem na kanale Polsat Sport. Jeżeli nie masz do niego dostępu to nic straconego, bowiem poniżej przedstawiamy inny sposób, który pozwala na uzyskanie dostępu do transmisji zupełnie za darmo.

Barcelona – Real Madryt: transmisja na żywo za darmo

Transmisję z niedzielnego pojedynku Barcelony z Realem Madryt dla swoich klientów udostępni bukmacher STS. Aby uzyskać dostęp do transmisji wystarczy spełnić dwa proste warunki. Przedstawiamy je poniżej.

Barcelona – Real Madryt, transmisja online

Mecz w Las Vegas online będziemy mogli obejrzeć między innymi korzystając z usługi Polsat Box Go. Powyżej przedstawiliśmy również sposób, dzięki któremu obejrzysz mecz za pośrednictwem internetu zupełnie za darmo. Transmisja będzie bowiem dostępna na internetowej stronie największego polskiego bukmachera STS.

Kiedy Barcelona gra z Realem Madryt?

Towarzyskie spotkanie FC Barcelona – Real Madryt, podczas którego debiut w katalońskim zespole prawdopodobnie zaliczy Robert Lewandowski, odbędzie się w niedzielę (24 lipca) o godzinie 5:00 rano czasu polskiego.