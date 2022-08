PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona – Rayo Vallecano: transmisja za darmo oraz stream online. Duma Katalonii z Robertem Lewandowskim w składzie rozpocznie w sobotę rywalizację w nowym sezonie La Liga. Sprawdź gdzie obejrzeć ten mecz zupełnie za darmo.

Barcelona – Rayo, gdzie oglądać

FC Barcelona ligowy sezon 2022/23 rozpocznie na Camp Nou. W pierwszym spotkaniu La Liga zmierzy się przed własną publicznością z Rayo Vallecano. Będzie to również historyczne wydarzenie, ponieważ po raz pierwszy w piłkarskim zespole Barcelony wystąpi Polak – Robert Lewandowski.

Reprezentant Polski w meczu o Puchar Gampera przeciwko meksykańskiemu UNAM Pumas zdobył swojego pierwszego gola w koszulce Barcelony, a w sobotni wieczór będzie chciał otworzyć swój bramkowy dorobek na boiskach hiszpańskiej ekstraklasy. Lewandowski jest obok Karima Benzemy uważany za głównego kandydata do zdobycia korony króla strzelców w tym sezonie.

Do sobotniego spotkania w roli zdecydowanego faworyta przystąpią podopieczni Xaviego Hernandeza, którzy będą chcieli także zrewanżować się Rayo za dwie sensacyjne porażki w poprzednim sezonie.

Barcelona – Rayo, transmisja na żywo w TV

Sobotnie spotkanie, które rozegrane zostanie na Camp Nou, jest mocno wyczekiwane przez polskich kibiców. Mecz, który rozpocznie się o godzinie 21:00, będzie transmitowany “na żywo” na kanale CANAL+ Premium. Mecz prosto ze stadionu skomentują Adam Marchliński i Tomasz Ćwiąkała. Jeżeli nie posiadasz dostępu do tego kanału, możesz obejrzeć to spotkanie zupełnie za darmo za pośrednictwem internetu. Wystarczy skorzystać z oferty przygotowanej przez STS. Jak? Wyjaśniamy poniżej.

Barcelona – Rayo: transmisja na żywo za darmo

Pierwszy ligowy mecz Barcelony oraz debiut Roberta Lewandowskiego w lidze hiszpańskiej można obejrzeć za darmo na internetowej stronie bukmachera STS. Wystarczy spełnić dwa proste warunki. Poniżej znajdziesz informacje jak uzyskać dostęp do darmowej transmisji.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon Dostęp do transmisji z meczu Barcelona – Rayo zostanie odblokowany

Barcelona – Rayo, transmisja online

Zupełnie darmowa transmisja z meczu Barcelona – Rayo będzie dostępna na internetowej stronie STS. Powyżej wyjaśniliśmy co trzeba zrobić, aby uzyskać do niej dostęp. Mecz obejrzymy także w usłudze CANAL+ online, do której teraz dostęp można uzyskać w promocyjnej i bardzo atrakcyjnej cenie. Rejestrując konto w CANAL+ online za pośrednictwem naszej strony zaoszczędzisz aż 90 zł. Decydując się na półroczny dostęp zapłacisz tylko 180 zł (zamiast 270 zł w standardowej ofercie).

Jeżeli więcej, bo 120 zł, zaoszczędzisz jeżeli do pakietu CANAL+ dołożysz pakiet obejmujący kanały Eleven Sports i Polsat Sport Premium. Wówczas za 6 miesięcy zapłacisz 240 zł, zamiast 360 zł.

Kiedy Barcelona gra z Rayo?

Mecz FC Barcelona – Rayo Vallecano, który odbędzie się w ramach 1. kolejki La Liga, rozegrany zostanie w sobotę (13 sierpnia) o godzinie 21:00..