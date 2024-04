Barcelona - PSG: transmisja w TV i online. We wtorek poznamy rozstrzygnięcie w jednym z ćwierćfinałowych hitów Ligi Mistrzów. Sprawdź gdzie oglądać mecz Barcelona - PSG.

rosdemora/Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona – PSG, gdzie oglądać?

We wtorek poznamy pierwszych półfinalistów Ligi Mistrzów w sezonie 2023/24. Jednym z nich będzie FC Barcelona lub Paris Saint-Germain. O 21:00 rozpocznie się rewanżowy pojedynek pomiędzy tymi drużynami. Przed jego rozpoczęciem w lepszej sytuacji jest Duma Katalonii, która przed tygodniem wygrała w Paryżu 3:2. W żadnym wypadku nie można jednak powiedzieć, że rywalizacja o awans jest już rozstrzygnięta.

Pierwsze spotkanie na Parc des Princes dostarczyło kibicom bardzo dużych emocji. Oba zespoły zmieniały się na prowadzeniu, ale ostatecznie w lepszych humorach z boiskach schodzili podopieczni Xaviego Hernandeza. We wtorkowy wieczór również możemy spodziewać się bardzo zaciętego spotkania. Pojedynki hiszpańskiego i francuskiego zespołu obfitowały do tej pory w bramki i nie inaczej powinno być tym razem. Sprawdź typy na mecz Barcelona – PSG.

Barcelona – PSG, transmisja w TV

Rewanżowy mecz 1/4 finału Ligi Mistrzów pomiędzy Barceloną i PSG będzie transmitowany na kanale Polsat Sport Premium 1. Spotkanie, które odbędzie się 16 kwietnia (wtorek) o godzinie 21:00, skomentują Cezary Kowalski i Andrzej Niedzielan.

Barcelona – PSG, transmisja online

Transmisja z wtorkowego spotkania dostępna będzie także za pośrednictwem usługi CANAL+ online. Jeżeli chcesz mieć dostęp do pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports, możesz skorzystać z promocji i zaoszczędzić dzięki temu 240 zł, względem standardowej oferty z miesięczną subskrypcją. Promocja dotyczy wykupienia do razu rocznego dostępu do pakietu. Z oferty skorzystasz zakładając konto za pośrednictwem naszej strony.

Bonus 300 zł za celny strzał Lewandowskiego

Przy okazji wtorkowego meczu warto zwrócić uwagę na świetną ofertę Superbet. Bukmacher oferuje bonus 300 zł za celny strzał Lewandowskiego w rewanżowym spotkaniu. Aby go odebrać, wystarczy spełnić warunki tej oferty. Poniżej wyjaśniamy co trzeba zrobić.

Zarejestruj konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL, pamiętając o wyrażeniu zgód marketingowych Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości co najmniej 50 zł Postaw pierwszy po zarejestrowaniu konta pojedynczy kupon obejmujący dowolny zakład z oferty przedmeczowej na mecz Barcelona – PSG z minimalnym kursie 1.14 Minimalna stawka zakładu to 2 zł Jeżeli Lewandowski odda celny strzał otrzymasz bonus o wartości 300 zł.

Barcelona – PSG, sonda

Który zespół zagra w półfinale Ligi Mistrzów? Barcelona 0% PSG 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Barcelona

PSG

Barcelona – PSG, kursy bukmacherskie

FC Barcelona w pierwszym meczu zrobiła duży krok w kierunku awansu. Teraz to ona uważana jest za faworyta całego dwumeczu. Bukmacherzy dają jej również większe szanse na sukces we wtorkowym meczu, co widać na oferowanych przez nich kursach.

FC Barcelona Paris Saint-Germain 2.20 4.00 3.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 kwietnia 2024 07:49 .