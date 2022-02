PressFocus Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Gdzie obejrzeć mecz Barcelona – Napoli? Transmisja z czwartkowego hitu Ligi Europy będzie dostępna tylko za pośrednictwem internetu. Sprawdź gdzie oglądać mecz na Camp Nou.

Barcelona – Napoli: gdzie oglądać?

Czwartkowe spotkanie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem kibiców, więc nic dziwnego, że informacja o transmisji tego pojedynku jest bardzo pożądana. W ubiegłym roku na polski rynku wystartowała nowa platforma streamingowa Viaplay, która zdecydowała się na zakupienie między innymi praw do transmisji spotkań Ligi Europy. Prawa te należą wyłącznie do niej, co oznacza, że spotkań w tych rozgrywkach nie obejrzymy gdzie indziej. Kibice chcący obejrzeć czwartkowy mecz Barcelony z Napoli mają więc mocno ograniczone pole manewru.

Barcelona – Napoli, transmisja

Transmisja z meczu Barcelona – Napoli będzie dostępna tylko za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Oznacza to, że aby obejrzeć pojedynek trzeba mieć dostęp do internetu, ale to nie wszystko. Platforma jest dostępna tylko dla osób, które wykupią do niej dostęp, a obecnie jego miesięczny koszt wynosi 34 zł. To jedyny legalny sposób na obejrzenie tego meczu w Polsce.

Barcelona – Napoli: Viaplay za darmo

Niestety w chwili obecnej nie ma żadnej promocji pozwalającej na korzystanie z Viaplay za darmo, bez korzystania z innych usług. Darmowy dostęp do kanału oferują niektórzy operatorzy kablowi lub komórki, ale oczywiście jest to związane z ponoszeniem innych kosztów. Platforma aktualnie nie oferuje również okresu próbnego, dzięki któremu można byłoby korzystać z jej usług bez kosztów.

Barcelona – Napoli: kiedy?

Pierwsze spotkanie w ramach 1/16 finału Ligi Europy, które rozegrane zostanie na Camp Nou, odbędzie się w czwartek (17 lutego). Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 18:45. Rewanżowy pojedynek rozegrany zostanie za tydzień w Neapolu.

FC Barcelona SSC Napoli 2.05 3.65 4.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 lutego 2022 16:51 .

