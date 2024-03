Barcelona - Las Palmas: transmisja w TV i online. Duma Katalonii w roli murowanego faworyta przystąpi do pierwszego ligowego spotkania po reprezentacyjnej przerwie. Sprawdź gdzie oglądać mecz Barcelona - Las Palmas.

Aflo Co. Ltd./Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona – Las Palmas, gdzie oglądać?

FC Barcelona rywalizację na ligowych boiskach po reprezentacyjnej przerwie wznowi przed własną publicznością. Duma Katalonii na Stadionie Olimpijskim zmierzy się z UD Las Palmas. Gospodarze przystąpią do niej w roli zdecydowanego faworyta, chcąc potwierdzić wysoką formę z ostatnich tygodni. Jej potwierdzeniem było przede wszystkim pewne zwycięstwo 3:0 nad Atletico Madryt oraz awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

Las Palmas przed sobotnim meczem nie ma po swojej stronie żadnych argumentów. Każdy inny wynik niż wygrana Barcelony będzie w tym spotkaniu sensacją. Na razie nie wiadomo, czy od pierwszej minuty na murawie zobaczymy Roberta Lewandowskiego, który ze zgrupowania reprezentacji Polski wrócił mocno poobijany. Niewykluczone, że jego miejsce w wyjściowym składzie zajmie Vitor Roque. Sprawdź typy na mecz Barcelona – Las Palmas.

Barcelona – Las Palmas, transmisja w TV

Spotkanie Barcelony z Las Palmas rozgrane zostanie w sobotę (30 marca) o godzinie 21:00. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na kanale CANAL+ Premium. Tym razem w rolę komentatorów wcielą się Adam Marchliński i Tomasz Ćwiąkała.

Dzisiejszy mecz Barcelony, transmisja na żywo

Sobotni występ Barcelony można obejrzeć także dzięki usłudze STS TV. Transmisja jest skierowana do klientów bukmachera. Co więc trzeba zrobić, aby uzyskać do niej dostęp?

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL Postaw 24h przed meczem (lub live) dowolny kupon za minimum 2 zł Dostęp do transmisji z meczu Barcelona – Las Palmas zostanie odblokowany

Barcelona – Las Palmas, transmisja online

Wszystkie mecze La Liga można oglądać także za pośrednictwem usługi CANAL+ online. Decydując się na wykupienie rocznego dostępu do pakietu z kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium, można zaoszczędzić 240 zł względem standardowej oferty z miesięczną subskrypcją. Miesięczny koszt w tej promocyjnej ofercie wyniesie tylko 54 zł. Można z niej skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Barcelona – Las Palmas, kto wygra?

Barcelona – Las Palmas, kursy bukmacherskie

FC Barcelona jest murowanym faworytem do zdobycia trzech punktów. Również zdaniem bukmacherów, u których kursy na wygraną gospodarzy nie przekraczają 1.30 w standardowych ofertach.

FC Barcelona Las Palmas 1.30 6.40 10.5 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 marca 2024 12:16 .

Gdzie obejrzeć mecz Barcelona – Las Palmas? Transmisja będzie dostępna w usłudze STS TV z kodem GOAL oraz na kanale CANAL+ Premium. Kiedy odbędzie się spotkanie Barcelona – Las Palmas? Mecz rozegrany zostanie w sobotę (30 marca) o godzinie 21:00.

