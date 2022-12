PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Gdzie oglądać mecz FC Barcelona – Espanyol? W sobotnie popołudnie Duma Katalonii pożegna się z kibicami w 2022 roku. W derbowym meczu zmierzy się z Espanyolem, a na murawie powinniśmy zobaczyć Roberta Lewandowskiego. Sprawdź jak uzyskać dostęp do transmisji za darmo.

FC Barcelona – Espanyol, gdzie oglądać

Mocnym uderzeniem zakończy się 2022 roku w hiszpańskiej La Liga. W derbowym meczu FC Barcelona zmierzy się na Camp Nou z Espanyolem. Podopieczni Xaviego Hernandeza są uznawani za wręcz murowanego faworyta do zdobycia trzech punktów, inne rozstrzygnięcie niż wygrana gospodarzy będzie uznane za sensację.

Gospodarzom w tym meczu będzie mógł pomóc Robert Lewandowski. To efekt decyzji madryckiego sądu, który zawiesił wykonanie nałożonej na reprezentanta Polski kary trzech meczów zawieszenia. Reprezentant Polski znajdzie się tym samym w kadrze zespołu na sobotnie spotkanie. Zobacz typy na mecz FC Barcelona – Espanyol.

FC Barcelona – Espanyol, transmisja TV

Spotkanie 15. kolejki La Liga pomiędzy Barceloną i Espanyolem odbędzie się w sobotę (31 grudnia) o godzinie 14:00. Mecz będzie transmitowany na kanałach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 4K Ultra HD, a skomentują go Adam Marchliński i Tomasz Ćwiąkała. Mecz będzie można obejrzeć również zupełnie za darmo w usłudze STS TV. O tym jak uzyskać dostęp do transmisji piszemy poniżej.

FC Barcelona – Espanyol: transmisja na żywo za darmo

Ostatnie spotkanie Barcelony w 2022 roku można obejrzeć także zupełnie za darmo. Umożliwia to usługa STS TV, do której dostęp mają bukmacherzy tego bukmachera. Aby uzyskać ten dostęp wystarczy spełnić dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon Dostęp do transmisji z meczu FC Barcelona – Espanyol zostanie odblokowany

FC Barcelona – Espanyol, transmisja online

Jak obejrzeć derby Barcelony za pośrednictwem internetu? Są na to dwa sposoby. Pierwszy jest zupełnie darmowy – to transmisja dostępna w usłudze STS TV na stronie bukmachera. Powyżej znajdziesz informacje jak uzyskać do niej dostęp.

Mecz obejrzymy także dzięki usłudze CANAL+ online. Zwracamy tutaj uwagę na pakiet obejmujący wszystkie kanały CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium, który pozwala na oglądanie piłki nożnej na najwyższym poziomie. Miesięczny dostęp do pakietu kosztuje 64 zł, a z oferty skorzystasz zakładając konto w CANAL+ online za pośrednictwem naszej strony.

FC Barcelona – Espanyol, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów FC Barcelona jest murowanym faworytem do zdobycia trzech punktów w tym meczu. Kursy na wygraną Dumy Katalonii nie przekraczają 1.25.

FC Barcelona Espanyol 1.23 7.20 14.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 grudnia 2022 00:25 .