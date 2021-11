PressFocus Na zdjęciu: Xavi

FC Barcelona – Espanyol: transmisja w TV oraz stream online. Przed nami spotkanie 14. kolejki La Ligi, w której Barcelona zmierzy się ze swoim rywalem zza miedzy – Espanyolem. Mecz będzie można obejrzeć w Polsce zarówno w telewizji, jak i za pośrednictwem internetu.

FC Barcelona – Espanyol, gdzie oglądać

Sobotnie derby mają być dla Barcelony nowym otwarciem. W trakcie przerwy reprezentacyjnej Duma Katalonii zatrudniła bowiem Xaviego Hernandeza, który z miejsca zaczął wprowadzać zmiany w codziennym życiu klubu. Z wypowiedzi zawodników aż bije entuzjazm, a kibice liczą, że przełoży się on na dobre wyniki drużyny. Te bowiem w ostatnim czasie wołały o pomstę do nieba. Ostatni ligowy mecz obnażył wszystkie bolączki Blaugrany w erze Ronalda Koemana i Sergiego Barjuana. Drużyna prowadziła już 3:0, by ostatecznie zaledwie zremisować 3:3 po fatalnych błędach i przy kiepskim nastawieniu.

A rywal trafił się Xaviemu na debiut nieprzeciętny. Niechęć pomiędzy Blaugraną a Espanyolem jest powszechnie znana. Papużki są tym bardziej zmotywowane, ze po dość wolnym starcie sezonu, ostatnio prezentują się znacznie lepiej. Lider Espanyolu, Raul De Tomas, doznał nawet kilka dni temu zaszczytu debiutu w seniorskiej reprezentacji Hiszpanii. Popularny RDT z pewnością zrobi wszystko, by strzelić ósmą ligową bramkę na murawie Camp Nou.

FC Barcelona – Espanyol, transmisja na żywo w tv

Sobotni mecz, który rozpocznie się o godzinie 21:00, obejrzeć będzie można w polskiej telewizji. Transmisja “na żywo” z tego starcia dostępna będzie na kanale Canal + Sport 2.

FC Barcelona – Espanyol, transmisja online

Jeżeli preferujesz obejrzenie derbów Barcelony nie w klasycznej telewizji, a internecie, również jest taka możliwość. Spotkanie dostępne będzie na stronie Canalplus.com.

FC Barcelona – Espanyol, typy bukmacherskie

Mimo, że Barcelona do tej pory prezentowała zaiste sinusoidalną formę, przybycie Xaviego wniosło do drużyny powiew optymizmu. Dzięki temu Duma Katalonii jest dla bukmacherów wyraźnym faworytem sobotnich derbów.

