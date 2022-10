Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Gdzie oglądać mecz Barcelona – Celta? Duma Katalonii w niedzielny wieczór zagra o siódme ligowe zwycięstwo z rzędu i powrót na fotel lidera La Liga. Nadzieję na podtrzymanie świetnej strzeleckiej serii ma również Robert Lewandowski. Zobacz gdzie oglądać mecz Barcelona – Celta w TV i online. Sprawdź gdzie obejrzeć mecz za darmo.

Barcelona – Celta, gdzie oglądać

FC Barcelona przed tygodniem po raz pierwszy w tym sezonie objęła prowadzenie w ligowej tabeli. Doprowadziła do tego seria sześciu kolejnych wygranych spotkań. Do niedzielnego meczu z Celtą Vigo drużyna Xaviego Hernandeza przystąpi jednak z drugiego miejsca, po tym jak została w sobotę zepchnięta z fotelu lidera przez Real Madryt.

Kibice Barcelony z pewnością liczą na skuteczność Roberta Lewandowskiego, który w tym sezonie tylko jedno ligowe spotkanie zakończył bez gola na koncie. Reprezentant Polski po siedmiu rozegranych meczach ma na koncie dziewięć trafień i prowadzi w klasyfikacji najlepszych strzelców hiszpańskiej ekstraklasy.

Nie ma wątpliwości co do tego, że faworytem niedzielnego meczu na Camp Nou jest Barcelona. Każdy inny wynik niż jej wygrana będzie bardzo dużą niespodzianką. Sprawdź typy na mecz Barcelona – Celta.

Barcelona – Celta, transmisja TV

Mecz FC Barcelona – Celta rozegrany zostanie w niedzielę (9 października) o godzinie 21:00 na Camp Nou. Transmisja “na żywo” z tego meczu będzie dostępna na kanale Eleven Sports 1. Spotkanie będzie można obejrzeć także zupełnie za darmo online. Poniżej wyjaśniamy co trzeba zrobić, aby mieć dostęp do darmowej transmisji.

Barcelona – Celta: transmisja na żywo za darmo

Tradycyjnie już mecz z udziałem Barcelony będzie można obejrzeć za darmo. Pozwala na to usługa STS TV, którą bukmacher udostępnia swoim klientom. Aby uzyskać dostęp do darmowej transmisji wystarczy spełnić dwa proste warunki. Oto co trzeba zrobić.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon Dostęp do transmisji z meczu Barcelona – Celta zostanie odblokowany

Barcelona – Celta, transmisja online

Za pośrednictwem internetu mecz Barcelona – Celta będzie można obejrzeć na dwa sposoby. Jednym z nich jest skorzystanie z darmowej transmisji w usłudze STS TV (szczegóły powyżej).

Internetowa transmisja będzie również dostępna w usłudze CANAL+ online. Teraz można zaoszczędzić nawet 144 zł. Decydując się na półroczny dostęp do pakietu obejmującego wszystkie kanały CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium, będziemy musieli wyłożyć tylko 240 zł. W przypadku standardowej oferty z miesięczną subskrypcją zapłacilibyśmy aż 384 zł. Co trzeba zrobić, aby skorzystać z oferty? Wystarczy zarejestrować konto w CANAL+ online za pośrednictwem naszej strony.

Kiedy Barcelona gra z Celtą?

Mecz 8. kolejki La Liga pomiędzy Barceloną i Celtą rozegrane zostanie w niedzielę (9 października) o godzinie 21:00. Spotkanie rozegrane zostanie na Camp Nou.

Barcelona – Celta, kursy bukmacherskie

Nie jest żadną niespodzianką, że bukmacherzy zdecydowanie stawiają w roli faworyta niedzielnego spotkania drużynę Barcelony. Kursy na jej zwycięstwo nie przekraczają nawet 1.35.

Spotify Camp Nou LaLiga FC Barcelona Celta Vigo 1.33 5.75 9.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 października 2022 08:53 .