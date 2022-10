PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

FC Barcelona – Celta: typy i kursy na mecz La Ligi. Duma Katalonii po raz pierwszy w tym sezonie zajmuje fotel lidera hiszpańskiej ekstraklasy. W niedzielę podopieczni Xaviego Hernandeza będzie chciała go utrzymać i do meczu z Celtą przystąpi w roli zdecydowanego faworyta. Niewykluczone jednak, że szkoleniowiec Barcy da w tym meczu odpocząć kilku kluczowym zawodnikom.

Spotify Camp Nou LaLiga FC Barcelona Celta Vigo 1.30 6.00 10.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 października 2022 16:52 .

Barcelona – Celta, typy i przewidywania

FC Barcelona w niedzielę zagra o siódme ligowe zwycięstwo z rzędu, a Robert Lewandowski o podtrzymanie świetnej formy strzeleckiej w lidze. Polak trafiał w sześciu meczach La Liga z rzędu i z pewnością nie będzie chciał na tym poprzestać. W tym sezonie Lewandowski już trzy razy w meczach ligowych mógł pochwalić się dubletem i podobnego wyniku spodziewamy się po nim w niedzielę. Nasz typ: co najmniej dwa gole Lewandowskiego

Barcelona – Celta, ostatnie wyniki

FC Barcelona sezon rozpoczęła od bezbramkowego remisu na Camp Nou z Rayo Vallecano, by następnie odnieść sześć zwycięstw z rzędu. Nie wszystkie zwycięstwa przyszły jej jednak z łatwością. Sporo problemów przed tygodniem Barcelonie sprawił Real Mallorca, ale trzy punkty ekipie Xaviego Hernandeza zapewnił niezawodny na ligowych boiskach Robert Lewandowski. Reprezentant Polski, który ma na swoim koncie dziewięć trafień, trafiał do bramki rywali w każdym z sześciu ostatnich spotkań w La Liga.

Duma Katalonii w mijającym tygodniu rywalizowała również w Lidze Mistrzów, przegrywając 0:1 na San Siro z Interem Mediolan. Porażka ta znacząco skomplikowała sytuację Barcelony w walce o awans do fazy pucharowej, a o jej przyszłości w tych rozgrywkach może zadecydować kolejne spotkanie z Nerazzurri, które czeka ją już w nadchodzącym tygodniu.

W niedzielny wieczór rywalem Barcelony będzie plasująca się w środki ligowej tabeli Celta Vigo, która może się pochwalić bilansem 3-1-3. W ostatniej kolejce drużyna z Galicji skromnie 1:0 pokonała u siebie Real Betis, rehabilitując się za dwie wcześniejsze wyjazdowe porażki – 1:4 z Atletico Madryt i 0:3 z Valencią.

Barcelona – Celta, historia

W ostatnich sezonach Celta całkiem dobrze radziła sobie w meczach z Barceloną. Z siedmiu ostatnich ligowych pojedynków Duma Katalonii wygrała tylko trzy spotkania. Celta w tym czasie odniosła dwa zwycięstwa, a dwa mecze zakończyły się podziałem punktów.

W poprzednim sezonie pierwsze spotkanie w Vigo zakończyło się remisem 3:3, natomiast na Camp Nou górą byli gospodarze, którzy wygrali 3:1.

Barcelona – Celta, kursy bukmacherskie

FC Barcelona jest zdecydowanym faworytem niedzielnego spotkania i widać to również po kursach oferowanych na ten mecz przez bukmacherów. Kursy na wygraną Dumy Katalonii nie przekraczają 1.30.

FC Barcelona Remis Celta Vigo 1.30 5.70 9.50 1.30 6.00 10.0 1.30 6.00 10.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 października 2022 16:52 .

Barcelona – Celta, przewidywane składy

Szkoleniowiec Barcelony Xavi Hernandez przed niedzielnym spotkaniem będzie miał mocno ograniczone pole manewru, bowiem nie będzie miał do swojej dyspozycji aż sześciu kontuzjowanych zawodników. Na murawie nie zobaczymy Ronalda Araujo, Hectora Bellerina, Andreasa Christensena, Memphisa Depay’a, Francka Kessiego i Julesa Kounde. Gotowy do gry jest natomiast Frenkie de Jong. Niewykluczone, że trener Dumy Kataloni zdecyduje się również dać niektórym piłkarzom odpocząć przed bardzo ważnym meczem z Interem Mediolan w Lidze Mistrzów.

Barcelona: Ter Stegen – Roberto, Pique, E. Garcia, Balde – Gavi, Busquets, Pedri – Dembele, Lewandowski, Fati

Celta: Marchesin – Mallo, Aidoo, Nunez, Galan – Beltran – Rodriguez, Veiga, Solari – Larsen, Aspas

Barcelona – Celta, transmisja meczu

Mecz Barcelona – Celta rozegrany zostanie w niedzielę (9 października) o godzinie 21:00. Mecz będzie można obejrzeć na kanale Eleven Sports 1, a także zupełnie za darmo w usłudze STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji wystarczy zarejestrować konto w STS z kodem promocyjnym GOAL oraz zagrać dowolny kupon w ciągu ostatnich 24 godzin przed meczem.

Szukając transmisji z meczu Barcelony z Celtą warto również przyjrzeć się świetnej promocji w CANAL+ online

