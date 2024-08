FC Barcelona – Athletic Bilbao: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (24.08.2024)

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona – Athletic, gdzie oglądać?

FC Barcelona będzie dążyć do drugiego z rzędu zwycięstwa na początku sezonu La Liga, gdy w sobotni wieczór podejmie Athletic Bilbao. Podopieczni Hansiego Flicka rozpoczęli kampanię od wygranej z Valencią (2:1), mimo że przegrywali 0:1 po golu Hugo Duro. Dwa trafienia Roberta Lewandowskiego zapewniły Katalończykom trzy punkty. Duma Katalonii tego lata starała się sprowadzić Nico Williamsa z Athletiku, jednak skrzydłowy pozostał w swoim klubie. Jego występ w sobotnim meczu może być kluczowy dla losów spotkania. Drużyna Ernesto Valverde zremisowała bezbramkowo z Barceloną w marcu tego roku, ale nie wygrała na wyjeździe z Katalończykami w La Liga od listopada 2001 roku. Sprawdź kursy oraz typy meczu Barcelona – Athletic.

Barcelona – Athletic, transmisja TV

Spotkanie Barcelony z Athletikiem Bilbao będzie transmitowane na kanale Eleven Sports 1. Starcie skomentują Mateusz Święcicki i Łukasz Wiśniowski,

Barcelona – Athletic, transmisja online

Mecz Roberta Lewandowskiego i spółki będzie również dostępny za pośrednictwem strony internetowej elevensports.pl.

Barcelona – Athletic, kto wygra?

Barcelona – Athletic, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem meczu w stolicy Katalonii jest Barcelona. Jeśli uważasz, że trzy punkty pozostaną w klubie z Camp Nou, to kursy bukmacherskie wynoszą około 1.67. Triumf Athletiku z Barceloną została wyceniona na mniej więcej na poziomie 5.10. Przy okazji tego meczu polecam skorzystać z oferty STS. Kod do STS umożliwia odebranie bonusów o wartości do 660 zł, zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz skorzystanie z wysokich kursów na największe wydarzenia sportowe.

Gdzie obejrzeć mecz FC Barcelona – Athletic Bilbao? Spotkanie będzie do objerzenia na żywo na kanale Eleven Sports 1 oraz na stronie internetowej elevensports.pl.

Kiedy odbędzie się mecz FC Barcelona – Athletic Bilbao? Mecz odbędzie się w sobotę, 24 sierpnia. Początek rywalizacji w stolicy Katalonii o godzinie 19:00.

