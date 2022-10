PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Gdzie oglądać mecz FC Barcelona – Athletic Bilbao? Duma Katalonii w niedzielny wieczór stanie przed szansą odniesienia kolejnego zwycięstwa przed własną publicznością. Czeką ją jednak trudne zadanie, bowiem zmierzy się z niepokonanym na wyjeździe zespołem z Kraju Basków. Sprawdź gdzie obejrzeć mecz FC Barcelona – Athletic Bilbao. Zobacz jak otrzymać dostęp do transmisji za darmo.

Barcelona – Athletic Bilbao, gdzie oglądać

Po ostatnich niepowodzeniach FC Barcelona stara się wrócić na właściwy tor. Pierwszy krok w tym kierunku zrobiła w tym tygodnie pewnie 3:0 pokonując u siebie Villarreal. Kibice Dumy Katalonii na równie dobry występ zespołu liczą również w niedzielę. Drużyna Xaviego Hernandeza stoi jednak przed trudnym zadaniem.

Co prawda bilans spotkań obu zespołów w ostatnich latach na Camp Nou przemawia zdecydowanie za Barceloną, to Athletic Bilbao w tym sezonie nie doznał jeszcze ani jednej porażki na boiskach rywali. Zdecydowanym faworytem niedzielnej potyczki jest oczywiście Duma Katalonii, ale Baskowie przyjadą na Camp Nou z zamiarem sprawienia niespodzianki i sięgnięcia po przynajmniej jeden punkt.

Oczy kibiców Barcelony w niedzielny wieczór będą również skierowane na Roberta Lewandowskiego, który w ostatnim meczu z Villarreal dołożył od swojego dorobku dwa trafienia i ma obecnie na koncie już 11 goli w La Liga. Sprawdź typy na mecz Barcelona – Athletic Bilbao.

Barcelona – Athletic Bilbao, transmisja TV

Niedzielny mecz FC Barcelona – Athletic Bilbao rozpocznie się o godzinie 21:00. Telewizyjna transmisja z meczu będzie dostępna na kanale CANAL+. Jest także sposób, aby obejrzeć ten, ale także inne ligowe mecze Barcelony za darmo i zupełnie legalnie. Taką możliwość daje usługa STS TV, z której bezpłatnie mogą korzystać klienci bukmachera STS. Szczegóły na ten temat znajdziesz poniżej.

Barcelona – Athletic Bilbao: transmisja na żywo za darmo

Bezpłatną transmisję z meczu Barcelona – Athletic Bilbao obejrzymy na internetowej stronie STS. Dostęp do darmowej transmisji mają wszyscy klienci legalnego bukmachera. Jeżeli jeszcze nim nie jesteś, a chciałbyś obejrzeć mecz w usłudze STS TV, musisz spełnić dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon Dostęp do transmisji z meczu Barcelona – Athletic Bilbao zostanie odblokowany

Barcelona – Athletic Bilbao, transmisja online

Mecz Barcelona – Athletic Bilbao za pośrednictwem internetu można obejrzeć na dwa sposoby. Pierwszy jest zupełnie darmo. Mecz będzie transmitowany w usłudze STS TV, do której dostęp można uzyskać bezpłatne. Szczegóły na ten temat znajdziesz powyżej.

Transmisja będzie dostępna także w usłudze CANAL+ online, do której Czytelnicy goal.pl dostęp mogą uzyskać w promocyjnej cenie, pozwalającej zaoszczędzić aż 96 zł. Rejestrując konto w CANAL+ online za pośrednictwem naszej strony i decydując się od razu na półroczną subskrypcję pakietu obejmującego wszystkie kanały CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports, zapłacimy tylko 288 zł. To jedynie 48 zł miesięcznie za pakiet kanałów, dzięki któremu będziemy mieli dostęp nie tylko do meczów transmisji z meczów La Liga, ale również Serie A, Premier League, Ekstraklasy i przede wszystkim Ligi Mistrzów.

Barcelona – Athletic Bilbao, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli faworyta niedzielnego meczu, co nie może dziwić, stawiają zespół Barcelony. Kursy na wygraną Dumy Katalonii oscylują w okolicy 1.55.

Spotify Camp Nou LaLiga FC Barcelona Athletic Bilbao 1.53 4.70 6.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 października 2022 07:48 .