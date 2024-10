fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Nuri Sahin

Augsburg – Borussia, gdzie oglądać?

Borussia Dortmund nie podołała w Lidze Mistrzów, przegrywając 2-5 z Realem Madryt. Teraz wraca na krajowe podwórko, gdzie również nie osiąga najlepszych wyników. Musi gonić czołówkę, więc komplet punktów w sobotnim meczu z Augsburgiem jest uważany za obowiązek. Zespół Nuriego Sahina zmierzy się z rywalem, który skupia się na walce o utrzymanie w Bundeslidze.

Mecz Augsburg – Borussia Dortmund rozpocznie się o godzinie 15:30. Sprawdź nasze typy.

Augsburg – Borussia, transmisja TV

Mecze Bundesligi nie są transmitowane w tradycyjnej telewizji. Starcie Augsburga z Borussią Dortmund można śledzić wyłącznie w internecie.

Augsburg – Borussia, transmisja online

Za transmisję sobotniego meczu Augsburg – Borussia Dortmund odpowiada oczywiście platforma streamingowa Viaplay. Komentować tę rywalizację będą Rafał Wolski i Mateusz Skwierawski.

Augsburg – Borussia, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną Augsburga 0% Remisem 0% Wygraną Borussii 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Augsburga

Remisem

Wygraną Borussii

Augsburg – Borussia, kursy bukmacherskie

Borussia Dortmund jest oczywistym faworytem bukmacherów. Kurs na jej zwycięstwo wynosi około 1.87. W przypadku ewentualnej wygranej Augsburga jest to nawet 3.90. Kurs na remis waha się z kolei między 3.92 a 4.10. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Gdzie obejrzeć mecz Augsburg – Borussia Dortmund? Spotkanie będzie dostępne wyłącznie w platformie Viaplay. Kiedy odbędzie się spotkanie Augsburg – Borussia Dortmund? Pierwszy gwizdek wybrzmi w sobotę (26 października) o godzinie 15:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.