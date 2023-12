PressFocus Na zdjęciu: Julian Brandt

Dla fanów Borussii Dortmund ostatni miesiąc to sinusoida. Z jednej strony ich ulubieńcy zdołali wywalczyć sobie pierwsze miejsce w grupie śmierci Ligi Mistrzów, zatrzymując choćby w ostatniej kolejce Paris Saint-Germain (1:1). Z drugiej, jednak, BVB wygrało zaledwie jeden z pięciu ostatnich spotkań Bundesligi. To sprawia, że do liderującego Bayeru tracą już jedenaście punktów. By marzyć o walce o czołowe lokaty, muszą jak najszybciej odzyskać stabilność. W sobotę czeka ich wyjazd do Augsburga, który zajmuje miejsce w połowie stawki. Gospodarze również wygrali zaledwie raz na pięć ostatnich okazji.

Sprawdź nasze typy na mecz Augsburg – Borussia Dortmund.

Augsburg – Borussia, transmisja na żywo w TV

Wyłączne prawa do transmitowania Bundesligi posiada w Polsce Viaplay. Sobotnie spotkanie nie będzie zatem dostępne w tradycyjnej telewizji.

Augsburg – Borussia, transmisja online

Mecz niemieckiej ekstraklasy obejrzeć możesz za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament, a później ciesz się z dostępu do transmisji spotkania na WWK Arena.

Augsburg – Borussia, kursy bukmacherskie

To podopieczni trenera Terzicia mają większe szanse na zwycięstwo – przynajmniej zdaniem bukmacherów.

Augsburg Borussia Dortmund Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 grudnia 2023 09:59 .

