Atletico Madryt – Leganes: transmisja TV i stream online (20.10.2024)

Atletico Madryt – Leganes: gdzie oglądać?

Jednym z niedzielnych meczy w hiszpańskiej La Lidze będzie starcie pomiędzy Atletico Madryt oraz zespołem Leganes. To gospodarze są zdecydowanym faworytem tej rywalizacji i nie ma właściwie żadnych wątpliwości co do tego, kto jest faworytem. Zespół ze stolicy jest w czołówce tabeli i gra u siebie, tak więc trudno spodziewać się innego wyniku niż zwycięstwo gospodarzy.

Atletico Madryt – Leganes: transmisja TV

Mecz Atletico Madryt – Leganes rozpocznie się o godzinie 16:15. Transmisja dostępna będzie na antenie CANAL+ Sport.

Atletico Madryt – Leganes: stream online

Transmisja będzie dostępna także w usłudze CANAL+ online. Dostęp do pakietu umożliwiającego oglądanie wszystkich meczów PKO Ekstraklasy oraz Ligi Mistrzów możesz uzyskać w cenie 65 zł miesięcznie przy ofercie na rok. Możesz z niej skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Atletico Madryt – Leganes: kto wygra?

Atletico Madryt – Leganes: kursy bukmacherskie

Kiedy odbędzie się mecz Atletico Madryt – Leganes? Mecz Atletico Madryt – Leganes rozpocznie się o godzinie 16:15 w niedzielę 20 października. Gdzie oglądać mecz Atletico Madryt – Leganes? Transmisja dostępna będzie na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Online.

