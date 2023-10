IMAGO / Buzzi Na zdjęciu: Federico Chiesa

Atalanta – Juventus, gdzie oglądać

Atalanta ma na swoim koncie już dwie przegrane w tym sezonie, ale obecnie notuje serię trzech wygranych z rzędu. Juventus z kolei po całkiem udanym początku sezonu przed tygodniem został rozbity przez Sassuolo aż 4:2. Jednak we wtorek za sprawą gola Arkadiusza Milika Stara Dama wróciła na zwycięską ścieżkę skromnie pokonując Lecce. Niewątpliwe w niedzielne popołudnia zapowiada się niezwykle ciekawe widowisko na Gewiss Stadium w Bergamo.

Sprawdź także: Tabela Serie A

Atalanta – Juventus, transmisja na żywo w TV

Hit 7. kolejki Serie A pomiędzy Atalantą i Juventusem będzie transmitowany na żywo na antenie Eleven Sports 1.

Atalanta – Juventus, transmisja online za darmo

Najciekawsze pojedynek tej kolejki Serie A będzie można również obejrzeć całkowicie za darmo w STS TV. Aby mieć taką możliwość wystarczy spełnić dwa proste warunki:

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon.

I dostęp do transmisji zostanie odblokowany.

Atalanta – Juventus, transmisja online

Mecz Atalanty z Juventusem będzie można również śledzić w CANAL+ Online. Zachęcamy do skorzystania z promocji, w ramach której możesz zaoszczędzić 240 zł. Za 12-miesięczny abonament – płatność z góry – z dostępem do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium zapłacisz jedynie 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie wynosi on 74 zł.

Atalanta – Juventus, kursy bukmacherskie

Jak pokazują poniższe kursy, eksperci mają spory problem ze wskazaniem faworyta niedzielnego starcia. Nieco większe szanse na wygraną daję się gospodarzom, ale typy na wygrane obu drużyn są dość zbliżone.

Atalanta Juventus FC 2.65 3.45 2.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 października 2023 07:09 .

Gdzie obejrzeć mecz Atalanta – Juventus? Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1, a także w CANAL+ Online oraz STS TV. Kiedy jest mecz Atalanta – Juventus? Mecz rozpocznie się w niedzielę, 1 października, o godzinie 18:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.