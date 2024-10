Aston Villa – Manchester United: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (06.10.2024)

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Aston Villa – Manchester United: gdzie oglądać?

W niedzielę Aston Villa zmierzy się na własnym terenie z Manchesterem United w 7. kolejce Premier League. Czerwone Diabły znajdują się w kryzysie. W zeszły weekend ulegli Tottenhamowi Hotspur (0:3) na Old Trafford. Rośnie presja na Eriku ten Hagu, który nie ma wiele czasu, by poprawić wyniki. Tymczasem Unai Emery ma większy spokój, gdyż znajduje się w czołówce tabeli. Zespół Matty’ego Casha do tej pory przegrał jedno spotkanie. Sprawdź nasze typy na mecz Aston – Manchester United.

Aston Villa – Manchester United: transmisja TV

Spotkanie Aston Villi z Man Utd w ramach 7. kolejki Premier League będzie dostępny w telewizji. Transmisja będzie dostępna na kanale Canal+ Premium. Mecz skomentuje duet Przemysław Pełka – Michał Zachodny.

Aston Villa – Manchester United: transmisja online

Mecz będzie również ż transmitowany na platformie Viaplay, która posiada prawa do wszystkich meczów Premier League. Ten mecz można śledzić na CANAL+ online. Zachęcam do skorzystania z promocji i nabycia pakietu Super Sport, który kosztuje 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. W ofercie znajduje się również pakiet meczów Ligi Mistrzów.

Aston Villa – Manchester United: kto wygra?

Aston Villa – Manchester United: kursy bukmacherskie

Zgodnie z prognozami bukmacherów, faworytem niedzielnego meczu są gospodarze. Szanse na wygraną Aston Villi oceniane są z kursem około 2.27. Natomiast zwycięstwo Manchesteru United wyceniono na około 3.10. Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Kod do Superbet na darmowy zakład 35 zł to GOAL.

Aston Villa Manchester United 2.27 3.80 3.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 października 2024 06:33 .

Kiedy odbędzie się mecz Aston Villa – Manchester United? Mecz odbędzie się w niedzielę, 6 października, o godzinie 15:00.

Gdzie oglądać mecz Aston Villa – Manchester United? Spotkanie będzie transmitowane na kanale Canal+ Premium, w internecie dzięki usłudze Canal+ online i na platformie Viaplay.

