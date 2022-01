PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo i Bruno Fernadnes

Aston Villa – Manchester United: transmisja na żywo w telewizji oraz online. W 22. kolejce Premier League Manchester United czeka kolejne niełatwe wyzwanie. Czerwone Diabły zmierzą się bowiem na wyjeździe ze wzmocnioną dwoma dużymi transferami Aston Villą. Spotkanie będzie dostępne w polskiej telewizji oraz internecie.

Aston Villa – Manchester United, gdzie oglądać

Nad Manchesterem United ponownie zawisły czarne chmury. Drużyna przegrała ostatni mecz ligowy, a zwycięstwo w Pucharze Anglii z Aston Villą nie oddawało przebiegu meczu. Postawę zespołu zakwestionował sam Cristiano Ronaldo. Portugalczyk powiedział wprost, że wrócił do Czerwonych Diabłów, by walczyć o najwyższe cele. A na to się nie zanosi. Manchester United zajmuje zaledwie szóste miejsce w Premier League ze stratą sześciu punktów do czwartego West Hamu. Co prawda podopieczni Ralfa Rangnicka rozegrali dwa mecze mniej niż Młoty, ale ich postawa nie pozwala w ciemno dopisywać punktów do ich dorobku.

Aston Villa, zaś, pod wodzą Stevena Gerrarda zanotowała spory progres, choć wyniki mogą tego nie pokazywać. Niedawna eliminacja z Pucharu Anglii, jako się rzekło, była niezasłużona. The Villans tworzyli sobie sporo sytuacji i równie dobrze to oni mogli awansować do kolejnej rundy. Jeśli jednak zespół z Birmingham chce nawiązać do walki o europejskie puchary, ich postawa w lidze musi się poprawić. Obecnie przepaść pomiędzy nimi, a piątym Arsenalem (13 punktów) wydaje się zbyt duża, by o tym marzyć. Najpierw Aston Villa musi zapewnić sobie spokojne utrzymanie. Pomóc mają w tym dwa nowe, klasowe nabytki. Mowa tu o Philippe Coutinho oraz Lucasie Digne’u, którzy mogą zadebiutować właśnie w nadchodzącym starciu z Manchesterem United.

Aston Villa – Manchester United, transmisja na żywo w TV

W Polsce wyłączne prawa do transmitowania meczów Premier League w tym sezonie ma Canal+. Jeden z najbardziej interesujących spotkań 22. kolejki również można będzie tam obejrzeć. Pojedynek The Villans z Czerwonymi Diabłami dostępny będzie na Canal+ Sport.

Aston Villa – Manchester United, transmisja online

Sobotni pojedynek obejrzeć można będzie również za pośrednictwem internetu. Wystarczy, że wejdziesz na stronę Canalplus.com i wykupisz wybrany przez siebie abonament z pakietem sportowym.

Aston Villa – Manchester United, kursy bukmacherskie

Choć oba zespoły dzieli w lidze dziewięć punktów, kwestia własnego boiska może mieć znaczenie. Widzą to bukmacherzy, według których czeka nas wyrównany pojedynek z delikatnym wskazaniem na Manchester United.

Aston Villa Manchester United 3.00 3.50 2.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15. stycznia 2022 08:52 .

