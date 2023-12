Aston Villa - Manchester City: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W meczu 15. kolejki Premier League Aston Villa zmierzy się z Manchesterem City. Sprawdź, gdzie obejrzeć to widowisko w telewizji. Początek o godzinie 21:15.

IMAGO / David Blunsden Na zdjęciu: Jośko Gvardiol

Aston Villa – Manchester City, gdzie oglądać

Manchester City jest z pewnością podrażniony po weekendowym remisie z Tottenhamem, gdy Obywatele mieli okazję wywalczyć zwycięstwo w doliczonym czasie gry, ale arbiter podjął kontrowersyjną decyzję i przerwał akcję. Zespół Guardioli wygrał tylko jeden z ostatnich czterech meczów. Aston Villa z kolei po serii czterech wygranych z rzędu w minionej kolejce tylko zremisowała z Bournemouth 2:2, a jeden punkt Villi uratował Watkins, który na listę strzelców wpisał się w doliczonym czasie gry.

Zobacz również: Tabela Premier League

Aston Villa – Manchester City, transmisja na żywo w TV

Starcie Aston Villi z Manchesterem City będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisja na żywo z tego spotkania będzie prowadzona na antenie CANAL+ Sport. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 21:15.

Aston Villa – Manchester City, transmisja online

Ten mecz możesz śledzić również w usłudze CANAL+ Online lub na Viaplay.pl. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+. Dzięki niej możesz oszczędzić 240 zł. Jeśli zdecydujesz się wykupić roczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

Aston Villa – Manchester City, kursy bukmacherskie

Faworytem tego spotkania jest oczywiście Manchester City. Kursy na zwycięstwo Obywateli wynoszą około 1,72. Dla porównania typy na wygraną Aston Villi to około 4,50.

Aston Villa Manchester City 4.50 4.25 1.72 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 grudnia 2023 12:20 .

Gdzie obejrzeć mecz Aston Villa – Manchester City? Mecz będzie transmitowany w CANAL+ Sport, a także w CANAL+ Online lub na Viaplay.pl. Kiedy jest mecz Aston Villa – Manchester City? Mecz rozpocznie się w środę, 6 grudnia, o godzinie 21:15.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.