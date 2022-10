PressFocus Na zdjęciu: Mason Mount

Aston Villa – Chelsea: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Znajdujący się w dobrym momencie The Blues w niedzielę zmierzą się na wyjeździe z Aston Villą. Sięgną po piąte zwycięstwo z rzędu? Transmisja z meczu dostępna będzie w internecie.

Aston Villa – Chelsea, gdzie oglądać

Przyjście Grahama Pottera odmieniło rezultaty Chelsea, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Anglik nie tylko poprowadził The Blues do zwycięstwa w dwóch ostatnich kolejkach, ale wygrał też grupowy “dwumecz” z AC Milan. Widać gołym okiem, że londyńczycy znajdują się na fali wznoszącej.

Tego samego nie można zaś rzec o Aston Villi. Zespół Stevena Gerrarda gra w kratkę. Potrafił, co prawda, wygrać z Southampton, ale później zaliczył dwa rozczarowujące remisy z rywalami znajdującymi się na jego półce. Takie rezultaty sprawiają, że klub z Birmingham balansuje na krawędzi. Ma zaledwie trzy oczka przewagi nad strefą spadkową.

Aston Villa – Chelsea, transmisja na żywo w TV

To starcie nie zostało wybrane przez CANAL+ do transmitowania na kanałach tej telewizji. Nie obejrzymy go zatem w tradycyjnej odmianie tego medium.

Aston Villa – Chelsea, transmisja online

Spotkanie obejrzeć możesz za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament, a później ciesz się z dostępu do transmisji z meczu na Stamford Bridge.

Aston Villa – Chelsea, kursy bukmacherskie

Gołym okiem widać, kto – przynajmniej według bukmacherów – powinien bez problemu sięgnąć po komplet punktów na Villa Park.

Aston Villa Chelsea 4.20 3.60 1.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 października 2022 08:25 .

