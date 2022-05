fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze AS Roma

AS Roma – Feyenoord: gdzie oglądać? Rywalizacja rzymian z ekipą z Eredivisie to jednocześnie pierwszy w historii finał Ligi Konferencji Europy. Faworytem tej potyczki jest przedstawiciel Serie A. Niemniej drużyna z Holandii nie zamierza tanio sprzedać skóry. Sprawdź, gdzie znaleźć transmisję ze spotkanie na Arena Kombetare w telewizji i w internecie.

AS Roma – Feyenoord Rotterdam, gdzie obejrzeć

Premierowy sezon Ligi Konferencji Europy dobiega końca. W ostatnim spotkaniu rozgrywek w sezonie 2021/2022 zmierzą się ze sobą AS Roma i Feynoord Rotterdam. Rywalizacja będzie miała miejsce na Arena Kombetare w Tiranie.

Giallorossi w swojej historii mogą pochwalić się triumfem w nieistniejącym już Pucharze Miast Targowych w 1961. Nie jest tajemnicą, że kibice Romy są głodni kolejnego sukcesu na arenie międzynarodowej. Do wygranej drużynę z Rzymu ma poprowadzić między innymi Tammy Abraham.

Holenderski team nie będzie jednak łatwym rywalem. Feyenoord wywalczył awans do finału rozgrywek po niezwykłych starciach z Olympique Marsylia. Zwycięstwa w Pucharze Europy w 1970 roku, a także triumfy w Pucharze UEFA w 1974 i 2002 roku sprawiły, że drużyna z De Kuip stała się szanowana.

Środowe starcie finałowe Ligi Konferencji zacznie się o 21:00.

Oglądaj mecz Roma – Feyenoord w Viaplay

AS Roma – Feyenoord Rotterdam, transmisja na żywo w TV

Transmisja ze środowego starcia nie będzie dostępna w tradycyjnej telewizji. Prawa telewizyjne do meczów Ligi Konferencji należą do Viaplay Gruop, które żadnemu z nadawców nie odsprzedało sublicencji do rozgrywek.

AS Roma – Feyenoord Rotterdam, transmisja online

Starcie Roma – Feyenoord będzie można śledzić online. Transmisja ze spotkania będzie dostępna na platformie Viaplay, z której można korzystać zarówno za pośrednictwem specjalnych aplikacji na urządzenia mobilne z systemem Android i IOS, jak i poprzez dedykowaną stronę internetową. Bój w Tiranie skomentują Mateusz Borek i Michał Zachodny.

AS Roma – Feyenoord Rotterdam, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy sugerują, że większe szanse na zwycięstwo w środkowej batalii mają podopieczni Jose Mourinho. Kursy na wygraną AS Roma oscylują w granicach 2,34-2,38. Więcej można wygrać, typując wygraną Feyenoordu.

