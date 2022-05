PressFocus Na zdjęciu: Rob Holding

Arsenal – Leeds: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W niedzielę Kanonierzy spróbują wykonać kolejny krok w kierunku powrotu do Ligi Mistrzów. Na drodze londyńczyków stanie Leeds United. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Emirates Stadium Premier League Arsenal Leeds 1.47 5.20 7.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 maja 2022 11:09 .

Arsenal – Leeds, gdzie oglądać

Kibice Arsenalu mają prawo być w dobrych humorach. Ich ulubieńcy wygrali trzy ostatnie mecze z rzędu, Tottenham zgubił punkty z Liverpoolem, a zarząd przedłużył kontrakt z Mikelem Artetą. Do pełni szczęścia Kanonierom trzeba jedynie jak najszybszego zakwalifikowania się do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Wygląda na to, że walka o czołową czwórkę trwać będzie do końca rozgrywek, więc regularne zwyciężanie będzie kluczowe.

W niedzielę na drodze londyńczyków stanie Leeds United. Pawie znajdują się tuż nad kreską i również dramatycznie potrzebują zwycięstwa – by oddalić się od strefy spadkowej. Oba zespoły mają zatem mocne motywacje przed niedzielnym starciem.

Sprawdź nasze typy na mecz Arsenal – Leeds.

Arsenal – Leeds, transmisja na żywo w TV

Mecz na Emirates Stadium obejrzysz za pośrednictwem Canal+ Premium.

Arsenal – Leeds, transmisja za darmo

Bukmacher eWinner nawiązał współpracę ze stacją Canal+. Dzięki niej operator ten oferuje swoim klientom voucher dający 30-dniowy dostęp do usługi Canal+ online. Za jej pośrednictwem można na żywo oglądać transmisje ze spotkań Premier League. Dotyczy to również niedzielnego starcia Kanonierów z Pawiami. Co należy uczynić, aby otrzymać voucher? Wyjaśniamy krok po kroku.

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

Zakład bez ryzyka do 110 zł + bonus do 500 zł

Arsenal – Leeds, transmisja online

Pojedynek w Londynie możesz obejrzeć również w internecie lub aplikacji mobilnej. Wejdź na stronę canalplus.com i wykup odpowiedni, sportowy abonament.

Arsenal – Leeds, kursy bukmacherskie

Nie ulega wątpliwości, że to Arsenal jest wyraźnym faworytem bukmacherów w nadchodzącym meczu.

