Gabriel Jesus

Arsenal – Crystal Palace, gdzie oglądać

Tylko przez pięć z 27 kolejek Arsenal nie zajmował pozycji lidera Premier League. Kanonierzy idą w tym sezonie po mistrzostwo Anglii jak po swoje. Mikel Arteta robi co może, żeby obronić przewagę nad Manchesterem City i jak na razie mu się to udaje. Arsenal zachowuje pięć punktów przewagi nad rywalem, a kibice mają nadzieję, że uda się je utrzymać do końca rozgrywek.

Do starcia z Arsenalem Crystal Palace podejdzie już z innym trenerem. Patrick Vieira po porażce z Brighton został zwolniony, a jego miejsce tymczasowo zajął Patrick McCarthy. Niewykluczone, że jeśli Irlandczyk dobrze spisze się, to zachowa posadę na nieco dłużej. Orły musiałyby jednak nawiązać walkę z liderem Premier League.

Arsenal – Crystal Palace, transmisja na żywo w TV

Fanów Arsenalu w Polsce na pewno ucieszy fakt, że transmisja spotkania z Crystal Palace dostępna będzie na antenie CANAL+Sport. Oprócz tego obejrzycie je również standardowo na platformie streamingowej Viaplay.

Arsenal – Crystal Palace, transmisja online

Nadchodzące ostatnie spotkanie Premier League, które odbędzie się w sobotę, będzie dostępne dla widzów za pośrednictwem usługi CANAL+ Online. Standardowy abonament, który umożliwia dostęp do kanałów CANAL+, kosztuje 49 złotych miesięcznie. Jednakże, korzystając z naszej oferty, przez pierwsze trzy miesiące subskrypcji cena wyniesie jedynie 20 złotych za miesiąc. To oznacza, że można zaoszczędzić aż 87 złotych. Warto zaznaczyć, że subskrypcja jest odnawiana automatycznie co miesiąc.

Arsenal – Crystal Palace, kursy bukmacherskie

Murowanym faworytem legalnych bukmacherów przed niedzielnym meczem jest Arsenal. Kurs na wygraną Kanonierów wynosi w przybliżeniu 1.28. Typ na zwycięstwo Crystal Palace to aż 12.00.

