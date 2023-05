Arsenal - Chelsea: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Kanonierzy zamierzają do ostatniej kropli krwi walczyć o mistrzostwo. By o tym marzyć, muszą wygrać derby Londynu. Transmisja z meczu dostępna będzie w internecie.

PressFocus Na zdjęciu: Gabriel Martinelli

Arsenal – Chelsea, gdzie oglądać

Arsenal rozpadł się w ostatnich tygodniach Mikelowi Artecie. Ale chociaż Kanonierzy stracili fotel lidera na rzecz Manchesteru City, walka o mistrzostwo wciąż może trwać do ostatniej kolejki. Zespół z Emirates Stadium nie może jednak tracić więcej punktów.

Przed nim zadanie i łatwe, i trudne. We wtorek dojdzie bowiem do derbów Londynu pomiędzy Arsenalem i Chelsea. Z jednej strony The Blues notują katastrofalną formę. Z drugiej, jednak, derby rządzą się swoimi prawami, a w szeregach przyjezdnych wciąż jest przecież mnóstwo jakości. Mikel Arteta z pewnością musi przygotować podopiecznych na trudne zadanie.

Arsenal – Chelsea, transmisja na żywo w TV

Mecz nie będzie dostępny w stacji CANAL+, co oznacza, że nie obejrzymy go w tradycyjnej telewizji.

Arsenal – Chelsea, transmisja online

Mecz angielskiej ekstraklasy obejrzeć możesz za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament, a później ciesz się z dostępu do transmisji z meczu na Emirates Stadium.

Arsenal – Chelsea, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów wyraźnym faworytem nadchodzących derbów są gospodarze.

Arsenal Chelsea 1.58 4.40 5.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 maja 2023 07:55 .

