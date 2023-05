Arsenal – Chelsea: typy, kursy, zapowiedź (02.05.2023)

Arsenal – Chelsea: typy i kursy na mecz Premier League. W 34. kolejce angielskiej ekstraklasy dojdzie do derbów Londynu - The Gunners na własnym stadionie podejmą The Blues. Arsenal ostatnio stracił pozycję lidera na rzecz Manchesteru City. Czy Kanonierzy podejmą jeszcze walkę z Obywatelami? Sprawdź zapowiedź tego starcia. Pierwszy gwizdek we wtorek 5 maja o godz. 21:00.

PressFocus

Emirates Stadium Premier League Arsenal Chelsea 1.62 4.20 5.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 maja 2023 21:01 .

Arsenal – Chelsea, typy i przewidywania

W najbliższy wtorek 5 maja o godzinie 21:00 Arsenal na Emirates Stadium zagra z Chelsea w derbach Londynu. Ten mecz zapowiada się jako hit tej serii gier. Oba zespoły zmagają się z pewnymi problemami – Kanonierzy złapali ostatnio zadyszkę, a The Blues już od jakiegoś czasu prezentują się dużo poniżej oczekiwań. The Gunners przed tą kolejką mają punkt straty do Manchesteru City i jedno spotkanie rozegrane więcej. Czy podopieczni Mikela Artety zbliżą się do The Citizens, a może drużyna Franka Lamparda wreszcie się przełamie?

Kanonierzy wyglądają lepiej od Niebieskich w bezpośredniej rywalizacji. Co ważne, The Gunners cały czas liczą się w walce o mistrzostwo Anglii. Nasz typ: wygrana Arsenalu.

Arsenal – Chelsea, ostatnie wyniki

Kanonierzy wyraźnie opadli z sił w ostatnim czasie – podopieczni Mikela Artety przegrali 1:4 z Manchesterem City i zremisowali 3:3 z Southampton, a poprzednie zwycięstwo zanotowali na początku kwietnia – 4:1 z Leeds United. Zespół prowadzony przez Franka Lamparda jest w jeszcze gorszej formie – przegrał pięć meczów z rzędu we wszystkich rozgrywkach. The Blues w 33. serii gier Premier League ulegli Brentfordowi (0:2).

Arsenal – Chelsea, historia

Spotkania pomiędzy Arsenalem a Chelsea z reguły są bardzo wyrównane, jednak trzy poprzednie takie mecze padły łupem Kanonierów. Jeszcze wcześniejsze dwa starcia wygrali natomiast Niebiescy. Ekipa The Gunners pokonała drużynę The Blues 1:0 w 15. kolejce obecnego sezonu Premier League. Strzelcem bramki dla gości był Gabriel.

Arsenal – Chelsea, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, wtorkowy mecz na Emirates Stadium ma wyraźnego faworyta. Kurs na wygraną Arsenalu wynosi mniej więcej 1.65, a typ na zwycięstwo Chelsea to około 5.20. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 4.10. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z tygodnia gry bez ryzyka do 3500 zł, który znajdziesz w Superbet. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w Superbet kod promocyjny GOAL.

Arsenal – Chelsea, przewidywane składy

W ekipie Kanonierów zabraknie kontuzjowanych Williama Saliby, Takehiro Tomiyasu oraz Mohameda Elneny’ego. Więcej urazów jest po stronie The Blues, gdzie nie zagrają Marcus Bettinelli, Armando Broja, Marc Cucurella, Reece James, Kalidou Koulibaly, Mason Mount i Kai Havertz.

Arsenal – absencje:

Chelsea – absencje:

Arsenal – Chelsea, transmisja meczu

Mecz transmitowany będzie tylko w Internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek spotkania na Emirates Stadium w najbliższy wtorek 2 maja o godzinie 21:00.

