News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Bukayo Saka

Arsenal – Bolton: gdzie oglądać?

Kanonierzy przystąpią do najbliższego meczu z Boltonem w roli zdecydowanego faworyta. Mecze w Pucharze Ligi Angielskiej to często okazja dla menadżerów, aby dać szansę zawodnikom, którzy nie grają regularnie w lidze. Mimo faktu, że Arsenal powinien wyjść składem rezerwowym, to i tak nie powinni mieć większych problemów z awansem do następnej rundy. Ich rywale na co dzień grają w League One, czyli o dwie klasy rozgrywkowe niżej. Sprawdź typy na mecz Arsenal – Bolton.

Arsenal – Bolton: transmisja w TV

Brak transmisji w telewizji.

Arsenal – Bolton: transmisja online

Puchar Ligi Angielskiej, czyli inaczej znane Carabao Cup można oglądać tylko i wyłącznie w internecie. Transmisja mecz Arsenal – Bolton będzie dostępna na platformie streamingowej Viaplay. Pierwszy gwizdek sędziego o godzinie 20:45. Starcie skomentuje duet Piotr Domagała i Michał Gutka.

Arsenal – Bolton: kto wygra?

Arsenal – Bolton: kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem meczu według bukmacherów będzie Arsenal. Kurs na zwycięstwo Kanonierów wynosi tylko 1.14, zaś na wygraną gości 19.5. Remis w tym meczu oszacowano ze współczynnikiem 8.90.

Arsenal Bolton 1.14 8.90 19.5 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 września 2024 07:40 .

Gdzie oglądać mecz Arsenal – Bolton? Spotkanie można oglądać w internecie za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Kiedy odbędzie się spotkanie Arsenal – Bolton? Mecz odbędzie się w środę (25 września) o godzinie 20:45.

