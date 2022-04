PressFocus Na zdjęciu: Artur Siemaszko

Gdzie obejrzeć mecz Arka – ŁKS? W najciekawiej zapowiadającym się środowym meczu 30. kolejki pierwszej ligi dojdzie do pojedynków dwóch drużyn, które marzą o powrocie do Ekstraklasy. Sprawdź gdzie obejrzysz to spotkanie i jak uzyskać dostęp do darmowej transmisji.

1. liga Arka Gdynia ŁKS Łódź 2.26 3.45 3.45 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 kwietnia 2022 13:35 .

Arka – ŁKS, gdzie obejrzeć

Arka Gdynia, która do środowego spotkania przystąpi w roli faworyta, stoi przed szansą awansu na drugie miejsce w tabeli, dające bezpośredni awans do Ekstraklasy. We wtorek porażki doznał bowiem Widzew Łódź, który mając na koncie jedno spotkanie rozegrane więcej, ma tylko dwa punkty przewagi nad Arką. Zespół z Gdyni wiosną spisuje się doskonale. Z dziewięciu rozegranych ligowych spotkań wygrał aż osiem i obecnie może się pochwalić serią pięciu zwycięstw z rzędu.

Rywalem Arki będzie grający w ostatnich tygodniach poniżej oczekiwań ŁKS, który obecnie zajmuje ósme miejsce w tabeli, ale ma tyle samo punktów co plasująca się na barażowym miejscu Sandecja. Z pięciu ostatnich ligowych meczów Łodzianie wygrali jednak zaledwie jedno. W efekcie zdobycie przez nich punktów w Gdyni uznane zostanie za niespodziankę.

Arka nie może jednak lekceważyć swojego przeciwnika. Dwa ostatnie ligowe mecze tych zespołów, w tym jedno w Gdyni, zakończyły się skromnymi wygranymi 1:0 ŁKS-u.

Arka – ŁKS, transmisja na żywo w TV

Mecz Arka – ŁKS jest jednym z trzech spotkań 30. kolejki, które obejrzymy w telewizji. Mecz, który rozpocznie się o godzinie 20:30, będzie transmitowany na kanale Polsat Sport News. Transmisja będzie dostępna także za pośrednictwem internetu, a dostęp do niej można uzyskać zupełnie za darmo. Warunki tej oferty przedstawiamy niżej.

Arka – ŁKS: transmisja na żywo za darmo

Pojedynek Arki z ŁKS-em, a także inne mecze pierwszej ligi, można oglądać posiadając pakiet sportowy w usłudze Polsat Box Go. Teraz można uzyskać do niej dostęp na 30 dni bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Wystarczy skorzystać z promocji przygotowanej przez bukmachera Fuksiarz, której warunki objaśniamy poniżej.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 dni z pakietu sportowego w Polsat Box Go.

Arka – ŁKS, transmisja online

Jak już wspomnieliśmy spotkanie będzie można obejrzeć za pośrednictwem internetu. Stream będzie dostępny w usłudze Polsat Box Go. jak uzyskać do niego dostęp za darmo? Powyżej opisaliśmy związaną z tym promocję Fuksiarza.

Arka – ŁKS, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy większe szanse na zwycięstwo dają gospodarzom, co nie może dziwić patrząc na formę obu drużyn w tym roku.

