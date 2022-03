PressFocus Na zdjęciu: Tomas Petrasek

Arka Gdynia – Raków Częstochowa: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Już we wtorek dojdzie do wielkiego rewanżu za ubiegłoroczny finał Pucharu Polski. W maju górą z pojedynku wyszli podopieczni Marka Papszuna. Czy tym razem zespół z Ekstraklasy ponownie wypunktuje Arkę? Transmisja ze spotkania dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Arka Gdynia – Raków Częstochowa, gdzie oglądać

Arka Gdynia to prawdziwy weteran pucharowych zmagań. Choć zespół ten od dwóch lat nie jest w stanie powrócić do Ekstraklasy, regularnie uprzykrza życie drużynom z najwyższego szczebla rozgrywek. Dość powiedzieć, że w ostatniej edycji Arka dotarła aż do finału, gdzie… uległa Rakowowi Częstochowa! W I lidze również idzie im ostatnio dobrze. Wygrali dwa ostatnie mecze – w tym aż 5:2 z Widzewem – i pozostają w strefie barażowej.

Ich rywal w ćwierćfinale będzie jednak z najwyższej półki. Raków Częstochowa kontynuuje budowanie swej pozycji w kraju. Po sięgnięciu przed rokiem po wspomniany Puchar Polski i wicemistrzostwo kraju, w tym sezonie wciąż pozostaje w walce o tytuł. Do liderującego Lecha Poznań traci zaledwie trzy punkty. Gracze Marka Papszuna od połowy grudnia nie zaznali też smaku porażki w starciu o punkty. Ich pięć ostatnich starć w Ekstraklasie zakończyło się czterema triumfami i remisem.

Sprawdź nasze typy na mecz Arka Gdynia – Raków Częstochowa.

Arka Gdynia – Raków Częstochowa, transmisja na żywo w TV

Pojedynek w Gdyni obejrzeć można na kanale Polsat Sport.

Arka Gdynia – Raków Częstochowa, transmisja na żywo za darmo

Arka Gdynia – Raków Częstochowa, transmisja online

Spotkanie obejrzeć możesz również przez internet, za pomocą aplikacji Polsat Box Go. Wystarczy, że wykupisz miesięczny abonament w cenie 40 zł. Powyżej pokazaliśmy też, jak uzyskać do niego dostęp zupełnie za darmo.

Arka Gdynia – Raków Częstochowa, kursy bukmacherskie

Raków Częstochowa ma wyższą lokatę w Ekstraklasie niż Arka Gdynia w I lidze. Nic dziwnego, że dla bukmacherów wyraźnym faworytem ćwierćfinału pozostają goście.

Arka Gdynia Raków Częstochowa 5.30 3.80 1.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 marca 2022 11:45 .

