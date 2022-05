PressFocus Na zdjęciu: Karol Czubak

Gdzie obejrzeć mecz Arka – Chrobry? Drugie półfinałowe spotkanie barażowe o grę w Ekstraklasie w przyszłym sezonie rozegrane zostanie w Gdyni. Sprawdź jak obejrzeć ten mecz za darmo.

1. liga. Baraże o Ekstraklasę Arka Gdynia Chrobry Głogów 1.83 3.80 4.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 maja 2022 12:32 .

Arka – Chrobry, gdzie obejrzeć

Arka Gdynia do ostatniej kolejki walczyła o bezpośredni awans do Ekstraklasy, ale ostatecznie musiała w tej kwestii uznać wyższość Widzewa Łódź. Teraz drużynę Ryszarda Tarasiewicza czeka barażowa rywalizacja. Pierwszą stojącą na jej drodze do awansu przeszkodzą jest Chrobry Głogów, który sezon zasadniczy zakończył na szóstym miejscu w tabeli.

Arka wystąpi w roli faworyta, ale kibice mogą być zaniepokojeni formą drużyny z ostatnich tygodni. Co prawda w ostatniej kolejce pokonała 2:1 Sandecję Nowy Sącz, ale wcześniejszych trzech meczach zapisała na swoje konto tylko jeden punkt. Chrobry nie spisywał się jednak lepiej. Wrażenie robi wygrana 4:0 z Zagłębiem Sosnowiec, ale mecz ten poprzedzających ten mecz dziewięciu pojedynkach drużyna z Głogowa odniosła tylko jedno zwycięstwo.

Arka nie może sobie pozwolić na zlekceważenie Chrobrego, który w tym sezonie wygrał oba bezpośrednie pojedynki. W sierpniu wywiózł komplet punktów z Gdyni (2:0), a w listopadzie zwyciężył skromnie 1:0 u siebie. Wówczas prezentował jednak znacznie lepszą formę niż w ostatnich tygodniach. Sprawdź typy na mecz Arka – Chrobry.

Arka – Chrobry, transmisja na żywo w TV

Barażowe spotkanie pomiędzy Arką i Chrobrym rozegrane zostanie w czwartek (26 maja) o godzinie 20:45. Transmisja będzie dostępna na kanale Polsat Sport Extra. Poniżej znajdziesz również sposób na obejrzenie tego meczu online zupełnie za darmo.

Arka – Chrobry: transmisja na żywo za darmo

Transmisję “na żywo” z meczu Arka – Chrobry będzie można oglądać za pośrednictwem internetu w usłudze Polsat Box Go. Aby uzyskać do niej dostęp wystarczy spełnić dwa proste warunki promocji przygotowanej przez bukmachera Fuksiarz.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Fuksiarz, po spełnieniu tych warunków, w ciągu 48 godzin prześle dostęp umożliwiający korzystanie przez 30 dni z pakietu sportowego w Polsat Box Go.

Arka – Chrobry, transmisja online

Transmisja online z meczu Arka – Chrobry jest dostępna w Polsat Box Go. Powyżej przedstawiliśmy sposób, dzięki któremu uzyskać dostęp do tej usługi zupełnie za darmo na 30 dni.

Arka – Chrobry, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwości i zdecydowanie większe szanse na sukces dają piłkarzom Arki Gdynia. Wyraźnie widać to w kursach oferowanych przez nich na czwartkowy pojedynek.

Arka Gdynia Chrobry Głogów 1.83 3.80 4.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 maja 2022 12:32 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin