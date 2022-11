Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Guillermo Ochoa

Gdzie oglądać mecz Arabia Saudyjska – Meksyk? Kibice w Polsce w środowy wieczór będą żyć meczem z Argentyną, ale równolegle toczyć się będzie drugi bardzo ważny dla losów rywalizacji pojedynek w grupie C. Sprawdź gdzie obejrzeć mecz Arabia Saudyjska – Meksyk.

Arabia Saudyjska – Meksyk, gdzie oglądać

Równolegle do meczu Polska – Argentyna toczyć się będzie drugim mecz grupy C pomiędzy Arabią Saudyjską i Meksykiem. Obie drużyny mają o co grać, bowiem mają realne szanse na awans do fazy pucharowej. W przypadku ewentualnej porażki z Argentyną na wynik tego spotkania będą musieli również spoglądać reprezentanci Polski.

Faworytem środowego meczu są Meksykanie, którzy na papierze dysponują zdecydowanie lepszym składem od swoich rywali. Postawa Arabii Saudyjskiej na tym turnieju pokazuje jednak, że w żadnym wypadku nie można tej drużyny lekceważyć. Sprawdź typy na mecz Arabia Saudyjska – Meksyk.

Arabia Saudyjska – Meksyk, transmisja TV

Transmisja ze środowego spotkania Arabia Saudyjska – Meksyk, które rozpocznie się o godzinie 20:00, będzie dostępna na kanale TVP2. Mecz skomentują Maciej Iwański i Janusz Michallik.

Arabia Saudyjska – Meksyk, transmisja online

Wszystkie mecze mundialu można także oglądać za pośrednictwem internetu. Wyjątkiem nie jest także mecz Arabia Saudyjska – Meksyk, który obejrzymy na internetowej stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji mobilnej TVP Sport.

Arabia Saudyjska – Meksyk, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem tego spotkania są Meksykanie. Kursy na ich zwycięstwo nie przekraczają 1.80.

Arabia Saudyjska Meksyk 5.20 4.20 1.67 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 listopada 2022 11:39 .