PressFocus Na zdjęciu: Tai Woffinden

Apator Toruń – Sparta Wrocław, gdzie oglądać?

Bardzo ciekawie zapowiada się niedzielne spotkanie 3. kolejki PGE Ekstraligi, w którym For Nature Solutions KS Apator Toruń podejmował będzie na własnym torze Betard Spartę Wrocław. Obie drużyny wygrały swoje pierwsze mecze w tym sezonie i teraz będą polować na drugie zwycięstwo.

Zespół z Torunia w pierwszym spotkaniu pokonał na własnym torze 47:43 ebut.pl Stal Gorzów, natomiast wrocławianie nie dali szans Fogo Unii Leszno, wygrywając u siebie 52:38.

Niedzielny mecz będzie można oglądać w TV i online.

Apator Toruń – Sparta Wrocław, transmisja w TV

Pojedynek między żużlowcami Apatora Toruń i Sparty Wrocław obędzie się w niedzielę (23 kwietnia) o godzinie 19:15, a transmisja dostępna będzie na kanale CANAL+ Sport 5.

Apator Toruń – Sparta Wrocław, transmisja online

Bardzo ciekawie zapowiadającą się rywalizację w Toruniu będzie można również oglądać online, np. na urządzeniach mobilnych. Pozwala na to usługa CANAL+ online, do której dostęp można teraz uzyskać w promocyjnej cenie. Aby uzyskać rabat 60 zł na półrocznym dostępie do paczki z kanałami CANAL+ należy zarejestrować konto za pośrednictwem naszej strony. Miesięczny koszt wyniesie wówczas tylko 39 zł.

Przejdź na stronę CANAL+ online za pośrednictwem naszej strony Wybierz ofertę CANAL+ 39 zł/mies. (oferta na 6 miesięcy) i przejdź do zakupu Sfinalizuj zakup