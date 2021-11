Andora – Polska: gdzie oglądać mecz? Transmisja w TV oraz stream (12.11.2021)

Andora - Polska: transmisja za darmo oraz stream online. W piątek reprezentacja Polski rozegra przedostatnie spotkanie w eliminacjach do mistrzostw świata. Podopieczni Paulo Sousy w roli murowanego faworyta do zwycięstwa przystąpią do wyjazdowego spotkania z Andorą. Spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 20:45, oczywiście będzie można obejrzeć zarówno w telewizji, jak i za pośrednictwem internetu.