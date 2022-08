PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Almeria – Real Madryt: transmisja za darmo oraz stream online. W niedzielę pierwsze spotkanie w nowym sezonie hiszpańskiej ekstraklasy rozpoczną Królewscy, którzy bronią mistrzowskiego tytułu. Sprawdź gdzie obejrzeć mecz Almeria – Real Madryt za darmo.

Almeria – Real Madryt, gdzie oglądać

Real Madryt do sezonu 2022/23 przystępuje z jednym celem – zdobycie kolejnego mistrzowskiego tytułu. Drużyna Carlo Ancelottiego uważana jest za głównego faworyta do tytułu, choć marzenia o zdetronizowaniu Królewskich ma między innymi FC Barcelona.

Królewscy kilka dni temu rozegrali pierwsze oficjalne spotkanie w tym sezonie. W Helsinkach, w spotkaniu o Superpuchar Europy, Real Madryt bez większych problemów pokonał 2:0 Eintracht Frankfurt. Dla madryckiego zespołu było to przetarcie przed niedzielnym pojedynkiem z Almerią.

Real Madryt jest zdecydowanym faworytem niedzielnego spotkania i jeżeli zagra na swoim poziomie, to nie powinien mieć problemów z sięgnięciem po komplet punktów. Sprawdź nasze typy na mecz Almeria – Real Madryt.

Almeria – Real Madryt, transmisja na żywo w TV

Real Madryt sezon 2022/23 zainauguruje w niedzielę (14 sierpnia) o godzinie 22:00. Wówczas zabrzmi pierwszy gwizdek podczas meczu z Almerią. Spotkanie w telewizji będzie można obejrzeć “na żywo” na kanale Eleven Sports 1 i zostanie skomentowane przez Mateusza Święcickiego i Sebastiana Chabiniaka.

Almeria – Real Madryt: transmisja na żywo za darmo

Niedzielne spotkanie Almeria – Real Madryt będzie można obejrzeć za darmo na stronie bukmachera STS. Aby uzyskać dostęp do transmisji wystarczy spełnić dwa warunki, które prezentujemy poniżej.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon Dostęp do transmisji z meczu Almeria – Real zostanie odblokowany

Almeria – Real Madryt transmisja online

Darmową transmisję z niedzielnego meczu Realu Madryt znajdziesz na stronie bukmachera STS. O tym jak uzyskać do niej dostęp napisaliśmy powyżej. Spotkanie online będzie można również obejrzeć w inny sposób. Spotkanie będzie dostępne w usłudze CANAL+ online, a dostęp do bogatego pakietu sportowego można uzyskać w bardzo atrakcyjnej cenie. Rejestrując konto w CANAL+ online za pośrednictwem naszej strony zaoszczędzisz aż 120 zł. Decydując się na półroczny dostęp do pakietu, który obejmuje nie tylko kanały CANAL+, ale również Eleven Sports i Polsat Sport Premium, zapłacimy tylko 240 zł (zamiast 360 zł w standardowej ofercie).

Kiedy Real Madryt gra z Almerią?

Mecz UD Almeria – Real Madryt, który odbędzie się w ramach 1. kolejki La Liga, rozegrany zostanie w niedzielę (14 sierpnia) o godzinie 22:00.