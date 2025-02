AC Milan na San Siro zmierzy się we wtorek z Feyenoordem Rotterdam. W pierwszym starciu przegrał j (0:1), zatem zapowiada się ciekawe widowisko. Zacznie się o godzinie 18:45.

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze AC Milan

AC Milan – Feyenoord Rotterdam, gdzie oglądać?

AC Milan i Feyenoord Rotterdam trwających kampanii jak na razie nie mogą zaliczyć do wybitnie udanych. Rossoneri plasują się dopiero na siódmym miejscu w tabeli Serie A. Z kolei ekipa z De Kuip zadomowiła się na czwartej pozycji, ale traci aż 14 oczek do pierwszego Ajaxu. Szansa na sukces jest jednak w elitarnych rozgrywkach, gdzie obie ekipy na razie rywalizują o to, aby znaleźć się w gronie 16 najlepszych zespołów w Europie.

Pierwsza batalia z udziałem obu drużyn przed tygodniem zakończyła się się skromnym zwycięstwem przedstawiciele Eredivisie (1:0). Jednocześnie włoska drużyna nie składa broni i liczy na odwrócenie losów rywalizacji na swojej arenie. Milan podejdzie do potyczki po wygranej nad Hellas Werona (1:0). Feyenoord natomiast w trakcie weekendu podzielił się punktami w lidze z NAC (0:0).

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

AC Milan – Feyenoord Rotterdam, transmisja w TV

Wtorkowy mecz będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Taką możliwość zapewni CANAL+ Extra 3. Transmisja ze spotkania zacznie się o godzinie 18:46 i skomentują ją Marcin Rosłoń oraz Tomasz Lipiński.

AC Milan – Feyenoord Rotterdam, transmisja online

Istnieje możliwość śledzenia rywalizacji w internecie dzięki usłudze streamingowej CANAL+. Obecnie można otrzymać dostęp na 30 dni do pakietu Super Sport w specjalnej ofercie bukmachera Fortuna. Dzięki temu obejrzysz nie tylko rewanżowe spotkania fazy play-off, ale również wszystkie mecze 1/8 finału. Co trzeba zrobić?

Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem LIGAMISTRZOW (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 35 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 1.80.

Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona i wynosi 400. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

Dostęp do oferty spotkań Ligi Mistrzów w usłudze streamingowej CANAL+ można też wykupić samodzielnie. Aktualnie dostępny jest pakiet Super Sport, dzięki któremu można śledzić rywalizacje w elitarnych rozgrywkach, ale też PKO BP Ekstraklasy oraz Premier League. Cena to 65 zł. Z propozycji można skorzystać, rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Kurs 150 na zwycięstwo Milanu lub Feyenoordu

Superbet przygotował dla nowych klientów ofertę, dzięki której zakład na zwycięzcę dowolnego meczu fazy play-off Ligi Mistrzów można postawić po kursie 150. Przy stawce 2 zł można zgarnąć aż 300 zł. Co trzeba zrobić?

Załóż konto w Superbet podając kod GOAL. Pamiętaj o zaakceptowaniu zgód marketingowych Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 50 zł Postaw za min 2 zł pierwszy po założeniu konta zakład SOLO obejmujący wytypowanie zwycięzcy meczu Milan – Feyenoord Jeżeli zakład okaże się trafiony, poza standardową wygraną otrzymasz bonus 300 zł

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

AC Milan – Feyenoord Rotterdam, kto wygra?

Kto awansuje do 1/8 finału Ligi Mistrzów? AC Milan

Feyenoord AC Milan 0%

Feyenoord 100% 1+ Votes

AC Milan – Feyenoord Rotterdam, kursy bukmacherskie

Eksperci przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na zwycięstwo AC Milan kształtuje się na poziomie 1.40. Remis wyceniono na 5.50. Z kolei rozwiązanie na wygraną Feyenoordu Rotterdam oszacowano nja 8.10.

AC Milan Feyenoord Rotterdam 1.40 5.50 8.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 lutego 2025 12:27 .

Gdzie obejrzeć mecz AC Milan – Feyenoord Rotterdam? Transmisja będzie dostępna w telewizji na antenie CANAL+ Extra 3 i w usłudze streamingowej CANAL+. Kiedy odbędzie się mecz AC Milan – Feyenoord Rotterdam? Spotkanie rozegrane zostanie we wtorek (18 lutego) o godzinie 18:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.