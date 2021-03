15 meczów w tygodniu. Plan transmisji w TV (22 – 25 marca)

Wóz do transmisji 4K/UHD HDR

Wóz do transmisji 4K/UHD HDR Materiały prasowe

Już w tym tygodniu rozpoczną się długo wyczekiwane eliminacje do Mistrzostw Świata. Polskie stacje telewizyjne pokażą mecz reprezentacji Polski z Węgrami, a także zmagania innych narodów.

Jedynym poniedziałkowym spotkaniem będzie starcie w 2. Bundeslidze. Fortuna Dusseldorf o 20:30 zmierzy się z Bochum. Na następne mecze będzie trzeba czekać do środy, kiedy to rozpoczną się eliminacje do Mistrzostw Świata. Swój mecz zagrają wtedy między innymi Holendrzy, Francuzi, Belgowie i Portugalczycy.

Wiele osób z pewnością czeka na czwartek. Tego dnia o 20:45 Węgry podejmą Polską reprezentację. Będzie to też pierwszy mecz Paulo Sousy w roli trenera Biało-czerwonych.

Plan piłkarskich transmisji w polskich telewizjach, poniedziałek 22 marca 2021

20:30 Fortuna Dusseldorf – Bochum (Eleven Sports 2)

Plan piłkarskich transmisji w polskich telewizjach, środa 24 marca 2021

18:00 Turcja – Holandia (Polsat Sport Premium 2)

20:45 Francja – Ukraina (Polsat Sport News)

20:45 Belgia – Walia (Polsat Sport Premium 1)

20:45 Słowenia – Chorwacja (Polsat Sport Premium 2)

20:45 Serbia – Irlandia (Polsat Sport Premium 3)

20:45 Portugalia – Azerbejdżan (Polsat Sport Premium 4)

21:00 Węgry U21 – Niemcy U21 (TVP Sport)

Plan piłkarskich transmisji w polskich telewizjach, czwartek 25 marca 2021

20:45 Anglia – San Marino (Polsat Sport)

20:45 Hiszpania – Grecja (Polsat Sport News)

20:45 Węgry – Polska (TVP 1, TVP Sport)

20:45 Niemcy – Islandia (Polsat Sport Premium 1)

20:45 Włochy – Irlandia Północna (Polsat Sport Premium 2)

20:45 Szkocja – Austria (Polsat Sport Premium 3)

20:45 Andora – Albania (Polsat Sport Premium 4)