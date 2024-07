fot. Fabideciria / Alamy Na zdjęciu: Dani Olmo

Atletico Madryt poważnie zainteresowane Dani Olmo

Dani Olmo aktualnie jest zawodnikiem Atletico Madryt, z którym ma kontrakt ważny do 2027 roku. Rynkowa wartość Hiszpana wynosi 50 milionów euro. Z kolei w umowie piłkarza z RB Lipsk wpisana jest klauzula odstępnego, wynosząca 60 milionów euro. W kontekście przyszłości zawodnika wydawało się, że trafi do Bayernu Monachium, FC Barcelony lub Manchesteru City. Tymczasem nowe wieści przekazał Bild.

Niemieckie źródło przekonuje, że Atletico Madryt stało się głównym kandydatem do pozyskania pomocnika klubu z Bundesligi. Ekipa z La Liga ma czas do 20 lipca, aby wyłożyć na transfer Daniego Olmo sumę 60 milionów euro, co sprawia, że temat jest pilny do zrobienia. Najbliższe dni będą kluczowe w kontekście przyszłości zawodnika.

Hiszpański zawodnik od momentu, gdy trafił do RB Lipsk, to mocno wpłynął na poprawę gry drużyny pod względem kreacji i przechodzenia do ofensywy. Jego umiejętność panowania nad piłką, wizja gry i umiejętności zdobywania bramek uczyniły go zawodnikiem mile widzianym w czołowych europejskich klubach.

Sprawdź ostatnie materiały wideo związane z Euro 2024.

Za transakcją z udziałem Daniego Olmo do Atletico Madryt ma być też Diego Simeone. To może zatem wpłynąć na to, że styl gry Los Colchoneros mógłby się nieco zmienić. Dzięki takiemu ruchowi Atletico może stać się bardziej dynamiczne w środku pola.

Czytaj więcej: Real Madryt nie chce się zatrzymać na Mbappe. W kolejce kolejna gwiazda