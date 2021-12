Pressfocus Na zdjęciu: Antonio Rudiger

Antonio Rudiger jest coraz bliżej dołączenia latem do Realu Madryt. Do walki po pozyskanie obrońcy Chelsea włączył się jednak Manchester United.

Sky Germany opublikowało nowe informacje na temat Antonio Rudigera

Niemiec wciąż może grać w Premier League

28-latek reprezentowałby jednak nie Chelsea, a Manchester United, który wkroczył do walki o tego gracza

Manchester United osłabi Chelsea?

Chelsea spisuje się bardzo dobrze w sezonie 2021/2022. Bardzo mocnym punktem The Blues jest defensywa. Londyńczycy mają drugą najszczelniejszą linię obrony w Premier League. Stracili bowiem tylko 11 goli. Lepszy w tej klasyfikacji jest jedynie Liverpool.

Pewnym punktem defensywy Chelsea jest Antonio Rudiger. Niemiec w sezonie 2021/2022 rozegrał już 21 meczów we wszystkich rozgrywkach. Strzelił w nich dwa gole i zaliczył cztery asysty. Nie dziwi zatem fakt, że 28-latek chciałby otrzymać sporą podwyżkę na nowej umowie.

Chelsea proponuje niemieckiemu obrońcy 140 tysięcy funtów. The Blues wystosowali tę propozycję już jakiś czas temu i nie zamierzają jej podwyższać. Z kolei Rudiger chciałby inkasować co tydzień około 200 tysięcy funtów. Wymagania te gotowy może spełnić Real Madryt, który rzekomo odbył już spotkanie z agentem 28-latka. Piłkarz jest otwarty na przenosiny do La Ligi. Istnieje zatem spora szansa, że Rudiger może zostać zawodnikiem Królewskich.

Według informacji Sky Germany, może nastąpić zwrot akcji w sprawie przyszłości obrońcy Chelsea. Do gry o jego pozyskanie wszedł Manchester United. Prawdopodobnie za tym faktem stoi Ralf Rangnick. Trener Czerwonych Diabłów widzi w składzie swojego rodaka, który byłby spory wzmocnieniem niepewnej defensywy drużyny z Old Traffod. Manchester United w Premier League stracił bowiem już 24 gole.

