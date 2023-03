PressFocus Na zdjęciu: Zlatan Ibrahimović

Milan wstrzymuje się z kontraktem dla Ibrahimovicia

“Ibra” nie myśli jeszcze o zakończeniu kariery

Monza jest gotowa zakontraktować szwedzkiego napastnika

“Ibra” może latem zmienić barwy klubowe

Zlatan Ibrahimović pod koniec ubiegłorocznych rozgrywek Serie A doznał poważnej kontuzji, która wykluczyła go z gry przez większą część obecnego sezonu. Szwed rozegrał w lidze tylko 144 minuty i nie został nawet zgłoszony do Ligi Mistrzów. W Milanie mają na uwadze, że 41-latek wieku już nie oszuka. Dodatkowo coraz częściej zaczynają go trapić drobne urazy. Dlatego działacze mistrza Włoch wstrzymują się jeszcze z decyzją odnośnie kontraktu “Ibry” i dopiero po sezonie porozmawiają o jego przyszłości w Mediolanie.

Sam piłkarz jeszcze nie myśli o zakończeniu kariery, choć ma świadomość, że pewnie już nigdy nie wróci do dawnej formy. Szwed nadal czuje głód gry i nie zwraca uwagi, że większość jego rówieśników teraz ogląda piłkę nożną z wysokości domowej kanapy. Kilka lat temu mówił, że będzie grał do 50. roku życia i wydaje się, że świadomie dąży do tego.

Całą sytuację z kontraktem Ibrahimovicia w Milanie chce wykorzystać inny włoski klub – Monza. Właścicielem beniaminka Serie A jest Silvio Berlusconi, który w przeszłości rządził “Rossonerimi”. To właśnie były premier Włoch sprowadzał “Ibrę” do Milanu w 2010 roku. Obaj panowie utrzymują przyjazne relacje, co może mocno wpłynąć na decyzję szwedzkiego napastnika.

