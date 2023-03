Mason Mount może nie przedłużyć kontraktu z Chelsea. To sprawia, że Anglikiem zainteresowała się czołówka Premier League.

Pressfocus Na zdjęciu: Mason Mount

Mason Mount nie ma pewnej przyszłości

Rosną szanse na rozstanie Anglika z Chelsea

Pomocnikiem interesują się czołowe kluby z Premier League

Mount z szansą na hitowy transfer wewnątrz Premier League

Mason Mount zalicza znaczący regres względem minionego sezonu. Rok temu Anglik mógł się pochwalić jedenastoma golami i dziesięcioma asystami na poziomie Premier League. Aktualnie pomocnik na swoim koncie ma tylko trzy zdobyte bramki i dwa ostatnie podania.

Chelsea ufa Mountowi i chce przedłużyć jego wygasający w lipcu 2024 roku kontrakt. Anglik należy do grona najsłabiej zarabiających graczy The Blues. Jego propozycja nowych zarobków nie spotyka się jednak z uznaniem londyńczyków, którzy mogą latem spieniężyć 24-latka.

Czołowe kluby Premier League chętnie przygarnęłyby takiego gracza jak Mount. Fanem talentu Anglika jest Liverpool, który interesuje się 24-latkiem od pewnego czasu. Do wyścigu o angaż Mounta dołączyło Newcastle. Sroki tak jak The Reds walczą o awans do Ligi Mistrzów, więc z perspektywy sportowej, mają czym kusić Mounta.

