Nicolo Zaniolo zmieni Galatasaray do Aston Villi

Po rocznym wypożyczeniu Turcy mogą dostać za Włocha nawet 27 milionów euro

Doniesienia o odejściu pomocnika potwierdził szkoleniowiec Galaty

“Zaniolo chce grać w Premier League, a my to szanujemy”

Już we wtorek padło słynne “here we go” od Fabrizio Romano. Dotyczyło ono przenosin Nicolo Zaniolo. Piłkarz Galatasaray nie zamierza zapuszczać korzeni w Turcji i przeniesie się do Aston Villi. W środę 24-latek ma przejść testy medyczne. The Villans wypożyczą reprezentanta Włoch z opcją wykupu za 27 milionów euro. Wydaje się, że nic nie stoi już na przeszkodzie operacji. Te same doniesienia potwierdził bowiem szkoleniowiec klubu ze Stambułu.

– Zaniolo chce grać w Premier League i my to szanujemy. Dla klubu pozwolenie mu odejść również jawi się jako najlepsze rozwiązanie. Sprowadziliśmy Tete i inne wzmocnienia – powiedział Okan Buruk, który doprowadził Galatę do mistrzostwa Turcji w poprzednim sezonie.

Zaniolo rozegrał w minionej kampanii 11 meczów dla tureckiego zespołu. Zanotował w nich pięć bramek i jedną asystę.

