Zaniolo chce wrócić do Serie A. W grze dwa czołowe kluby

Fiorentina i Atalanta walczą o pozyskanie Zaniolo

Nicolo Zaniolo i jego kariera od momentu wyprowadzki z Półwyspu Apenińskiego znacznie wyhamowała. Zimą ubiegłego roku reprezentant Włoch zdecydował się odejść z AS Romy i kontynuować przygodę z futbolem nad Bosforem. Nowym klubem 24-latka został Galatasaray, lecz po zaledwie sześciu miesiącach ofensywny pomocnik wyjechał z Turcji, udając się na wypożyczenie do Aston Villi.

Najnowsze wieści ws. dalszej kariery włoskiego piłkarza przekazał Gianluca Di Marzio. Według dziennikarza Nicolo Zaniolo myśli o powrocie do ojczyzny, a co najmniej dwa kluby chętnie widziałyby go u siebie. Problemem w przeprowadzeniu transferu jest kwota, której żąda Galatasaray. Turcy, choć mogą zgodzić się na wypożyczenie z opcją wykupu, chcą zamknąć transakcję w ok. 20 milionów euro. Na powyższą kwotę ma złożyć się 3 mln opłaty za wypożyczenie oraz 17-18 mln suma odstępnego za definitywny transfer.

Atalanta i Fiorentina prowadzą w wyścigu o zakontraktowanie Zaniolo, lecz oba kluby chcą nieco zmniejszyć kwotę transakcji. Propozycja obu zespołów oscyluje w granicach 15 mln, bowiem oferują 2 mln za wypożyczenie i 12-13 mln za ostateczny transfer. Obecna umowa piłkarza z Galatasaray obowiązuje do czerwca 2027 roku.

Podczas wypożyczenia w Aston Villi włoski pomocnik rozegrał 39 spotkań, w których zdobył 3 gole. Pod koniec ubiegłej kampanii doznał kontuzji śródstopia, która przekreśliła jego szanse na występ podczas Mistrzostw Europy 2024.