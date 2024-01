fot. PressFocus Na zdjęciu: Aleks Ławniczak

Aleks Ławniczak może tej zimy odejść z Zagłębia Lubin

Obrońca jest łączony z zagranicznym transferem

Kontrakt 24-latka z Miedziowymi obowiązuje do połowy 2025 roku

Solidny obrońca opuści Ekstraklasę? Zagłębie może zarobić

Zagłębie Lubin może jeszcze tej zimy stracić swojego podstawowego obrońcę. Aleks Ławniczak jest obiektem zainteresowania wśród zagranicznych klubów, które przed końcem styczniowego okienka pragną sfinalizować transfer. Tomasz Włodarczyk sugeruje, że szanse na odejście 24-latka z Ekstraklasy są dość spore.

Ławniczak rozegrał jesienią czternaście meczów w Ekstraklasie, zdobywając dwie bramki. Michał Probierz wymienił jego nazwisko wśród graczy, których obserwował pod kątem powołania do reprezentacji Polski. W seniorskiej kadrze defensor dalej nie zadebiutował, natomiast dobre występy przybliżają go do przywdziania barw narodowych.

Kontrakt Ławniczaka obowiązuje do połowy 2025 roku. To oznacza, że Miedziowi będą mogli liczyć na konkretny zarobek. Być może jest to także ostatnia szansa, aby sprzedać swojego zawodnika za większe pieniądze.

Aleks Ławniczak może tej zimy opuścić Zagłębie Lubin. Są zagraniczne zapytania za 24-latka i spore prawdopodobieństwo, że dojdzie do transferu przed zamknięciem okna. @Meczykipl pic.twitter.com/xKhWYNqhU7 — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) January 26, 2024

