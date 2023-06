IMAGO / Cover-Images Na zdjęciu: Bernardo Silva

Bernardo Silva rok temu był blisko przeprowadzki do FC Barcelony

Ofensywny pomocnik ostatecznie pozostał w Manchesterze City

W tym momencie jego transfer na Camp Nou jest mało prawdopodobny

Xavi Hernandez zabrał głos na temat Bernardo Silvy

Xavi Hernandez w rozmowie z katalońskim dziennikiem “Mundo Deportivo” przyznał, że zeszłego lata mógł dojść do skutku transfer Bernardo Silvy z Manchesteru City do FC Barcelony. 28-letni Portugalczyk jednak został na Etihad Stadium i niewykluczone, że przedłuży umowę z zespołem The Citizens.

– Tak, Bernardo był kuszony dołączeniem do nas zeszłego lata. To normalne, piłkarze zawsze są otwarci na przejście do FC Barcelony. Oczywiście Bernardo byłby świetnym nabytkiem, to byłoby fantastyczne wzmocnienie, ale on jest zawodnikiem Manchesteru City. To bardzo trudne – powiedział Xavi Hernandez.

Barca ma chrapkę na innego piłkarza mistrza Anglii – Ilkaya Guendogana – którego kontrakt wygasa 30 czerwca i może być dostępny za darmo.