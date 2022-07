PressFocus Na zdjęciu: Frenkie de Jong

FC Barcelona zakończyła swoje tournee zwycięstwem nad New York Red Bulls (2:0). Po meczu Xavi Hernandez wziął udział w konferencji prasowej, gdzie wypowiedział się, między innymi, na temat Roberta Lewandowskiego czy Frenkiego de Jonga.

FC Barcelona w nocy z soboty na niedzielę zakończyła swoje tournee po Stanach Zjednoczonych. Blaugrana wygrała z New York Red Bulls (2:0), a Xavi Hernandez wziął udział w konferencji prasowej. Szkoleniowiec szczerze wypowiedział się na temat przyszłości Frenkiego de Jonga.

– Obecnie nie wiem, czy pozostanie. Pozostało jeszcze dużo czasu do zamknięcia okienka transferowego. Na ten moment jest zawodnikiem Barcelony, tak jak wszyscy inni piłkarze w kadrze. Wystawianie go na pozycji stopera to nie sygnał, że chcę, by odszedł. Nie muszę robić czegoś takiego. Potrafię porozumiewać się z moimi graczami twarzą w twarz – wyznał szkoleniowiec Dumy Katalonii. Przypomnijmy, że według doniesień medialnych, klub rozważa pozostawienie Holendra w klubie tylko, gdy zgodzi się na znaczną redukcję pensji. W przypadku jego odejścia, Blaugrana chce sprowadzić Bernardo Silvę. Najmocniej o kupno de Jonga zabiega Manchester United.

W starciu z New York Red Bulls ponownie drogi do siatki nie odnalazł Robert Lewandowski. Xavi zbagatelizował jednak tę kwestię.

– Na treningach piłka wpadała mu do siatki, a teraz nie. Chce już otworzyć swój dorobek, nic dziwnego, że jest sfrustrowany. Podobnie było z Luisem Suarezem czy Ferranem Torresem. Na pewno strzeli dużo goli, poza tym pomaga drużynie w innych aspektach – powiedział trener Barcelony.

Przed Blaugraną jeszcze jedno spotkanie przedsezonowe. W najbliższą niedzielę zmierzy się z meksykańskim Pumas UNAM w ramach meczu o Puchar Gampera.

