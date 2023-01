PressFocus Na zdjęciu: Chris Wood

Nottingham Forest poinformowało o 26. Transferze przychodzącym do klubu w tym sezonie. Tricky Trees wypożyczyli z opcją wykupu Chrisa Wooda z Newcastle United.

Nottingham Forest nie ustaje w poczynaniach na rynku transferowym

W obliczu kontuzji Taiwo Awoniyiego wypożyczyli z opcją wykupu Chrisa Wooda

To 26. transfer Tricky Trees w tym sezonie, a trzeci w zimowym okienku

Chris Wood ma pomóc Nottingham Forest w utrzymaniu

Nottingham Forest powoli, acz skutecznie, zdołało wygrzebać się ze strefy spadkowej Premier League. A jest to projekt niecodzienny, bo aż do piątku klub sprowadził przed lub w trakcie bieżącego sezonu już 25 nowych graczy! Daleko jeszcze od złamania stereotypu dotyczącego drużyn budowanych na chybcika. Tricky Trees zdają sobie z tego sprawę, a sytuację utrudniła jeszcze kontuzja napastnika – Taiwo Awoniyiego.

Trener Steve Cooper poprosił włodarzy o wzmocnienie linii ofensywnej, a ci spełnili jego prośbę. W piątek poinformowano, że beniaminek wypożyczył do końca sezonu Chrisa Wooda. Nowozelandczyk nie mógł wygrać w Newcastle United rywalizacji z Callumem Wilsonem i Alexandrem Isakiem. Ma zatem pomóc ekipie z Nottingham w utrzymaniu.

– To wspaniałe uczucie i jestem bardzo wdzięczny, że tu trafiłem. Nottingham Forest to wielki klub, z którym mierzyłem się wiele razy. Miło jest teraz móc założyć czerwoną koszulkę i walczyć dla zespołu. To projekt, który idzie w dobrym kierunku. Klub patrzy w górę. Jestem w tej lidze od dłuższego czasu, więc mam nadzieję, że wniosę dużo doświadczenia i spróbuję pomóc młodszym chłopakom. Publiczność tutaj zawsze była głośna i mocna, więc jestem wdzięczny za to, że mam teraz tak oddanych fanów po mojej stronie. Nie mogę się doczekać, kiedy zagram – powiedział 31-latek po ogłoszeniu transferu.

Media uważają, że pobyt Nowozelandczyka w ekipie beniaminka może zmienić się z tymczasowego na stały. Po osiągnięciu pewnych celów – zapewne utrzymania w elicie – Newcastle United ma otrzymać za swojego gracza około 17 milionów euro. Rok wcześniej Sroki zapłaciły za niego Burnley aż 30 milionów.

Wood w tym sezonie wystąpił w aż 18 meczach Premier League, ale rozegrał w nich zaledwie 441 minut. Strzelił dwa ligowe gole.

Czytaj więcej: Kiwior czwartym polskim Kanonierem.

