Arsenal i Manchester United poznały decyzję. Już wszystko jasne

Arsenal i Manchester United muszą obejść się smakiem

Matheus Cunha to jeden z tych graczy, który w ostatnim czasie był łączony z czołowymi ekipami Premier League. Zawodnik jednak miał podjąć decyzję dotyczącą przyszłości, która nie zadowoli sterników Arsenalu czy Manchesteru United. Wieści przekazał Fichajes.net.

Były piłkarz Herthy postanowił, że będzie nadal reprezentował barwy Wolverhampton. Tym samym zawodnik odrzucił oferty kolejno od Kanonierów i Czerwonych Diabłów. Źródła bliskie zawodnika, na które powołuje się hiszpańskie źródło, miały potwierdzić, że Matheus Cunha nie chce opuszczać ekipy z Molinuex Stadium.

Dla szukających wzmocnień w ofensywie Arsenalu i Manchesteru United taka decyzja może być ciosem. Tym bardziej że w londyńskiej ekipie kontuzji doznał Gabriel Jesus. Z kolei w klubie z Old Trafford nie przekonują Rubena Amorima tacy gracze jak Marcus Rashford czy Joshua Zirkzee.

Brazylijski piłkarz to 25-latek wyceniany na 50 milionów euro. Aktualny kontrakt Matheusa Cunhi z Wolverhampton obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. Do angielskiej drużyny zawodnik trafił w lipcu 2023 roku. W tym sezonie 11-krotny reprezentant Brazylii rozegrał jak na razie 20 meczów, licząc wszystkie rozgrywki. Zdobył w nich 10 bramek i zaliczył też cztery asysty.

