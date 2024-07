Wisła Kraków pozyska obrońcę ligowego rywala! Czas na testy medyczne

Krzysztof Porębski / PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków - KF Llapi 1932 Podujevo

Wisła sięga po obrońcę z I ligi

Wisła Kraków w czwartek po raz drugi pokonała FK Llapi Podujevo i zapewniła sobie awans do kolejnej rundy eliminacji do Ligi Europy. Jednak to nie koniec dobrych informacji dla kibiców Białej Gwiazdy. W piątkowy poranek klub opublikował oficjalny komunikat, w którym potwierdza rozmowy w kwestii kolejnego transferu.

– Wisła Kraków i Bruk-Bet Termalica Nieciecza doszły do porozumienia w sprawie warunków transferu Wiktora Biedrzyckiego. Zawodnik rozpoczyna testy medyczne – czytamy w komunikacie. Jeżeli badania nie wykażą żadnych nieprawidłowości, ekipa z Reymonta jeszcze w tym tygodniu powinna sfinalizować przeprowadzkę 26-latka.

Wiktor Biedrzycki występuje w Niecieczy od zimy 2021 roku. Środkowy defensor zdołał rozegrać 94 spotkania w barwach Bruk-Betu, w których strzelił 18 goli i zanotował sześć asyst. Jego kontrakt z obecnym klubem obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku, co oznacza, że Wisła będzie musiała wpłacić ustaloną kwotę odstępnego.

