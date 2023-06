fot. PressFocus Na zdjęciu: Piotr Starzyński

Piotr Starzyński odejdzie tego lata z Wisły Kraków

W przyszłym sezonie skrzydłowy ma grać dla Górnika Łęczna

W ubiegłej kampanii nastolatek zaliczył nieco ponad 300 minut w pierwszej lidze

Obiecujący początek i duży zawód

Piotr Starzyński przebojem wchodził do pierwszej drużyny Wisły Kraków w sezonie 2020/2021. Wówczas dał się poznać jako zawodnik o świetnych umiejętnościach technicznych i przebojowości, a kibice Białej Gwiazdy wiele sobie po nim obiecywali. Z biegiem czasu młodziutki skrzydłowy prezentował się coraz gorzej i rzadziej pojawiał się na boisku.

Wydawało się, że po spadku Białej Gwiazdy do pierwszej ligi to on będzie jednym z liderów zespołu. Tak się nie stało, a w rundzie wiosennej Radosław Sobolewski kompletnie odstawił go od gry. Po nowym roku występował jedynie dla ekipy z Centralnej Ligi Juniorów.

Teraz Starzyńskiego czeka przeprowadzka. Piotr Koźmiński poinformował, że wzmocni on ligowego rywala Wisły Kraków, czyli Górnika Łęczna. Nie wiemy w tym momencie czy będzie to wypożyczenie, czy transfer definitywny. Kontrakt 19-latka obowiązuje do połowy 2026 roku.

Z tego co słyszę Piotr Starzyński przejdzie z Wisły Kraków do Górnika Łęczna. A przygotowania z tym drugim klubem zaczął też Adrian Ziarek, niespełna 19-letni skrzydłowy z Escoli Varsovia. W tym sezonie w CLJ 30 meczów i 10 goli. — Piotr Koźmiński (@UEFAComPiotrK) June 22, 2023

