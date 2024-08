Zaha wraca do topowej ligi. Niespodziewany kierunek

Wilfried Zaha po rocznym pobycie nad Bosforem opuścił Galatasaray Stambuł. 31-letni skrzydłowy został wypożyczony do Olympique'u Lyon.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Wilfried Zaha

Wilfried Zaha związał się z Olympique’iem Lyon

Wilfried Zaha w trakcie letniego okienka transferowego dążył do opuszczenia Galatasaray Stambuł. Wymarzonym scenariuszem dla 31-letniego skrzydłowego byłby powrót do Premier League. Iworyjczyk nie wrócił jednak do ligi angielskiej ze względu na problemy z prawem podatkowym.

Mimo to doświadczonemu zawodnikowi udało się wyjechać z Turcji. Lewy napastnik został bowiem wypożyczony do Olympique’u Lyon. Francuski klub przeprowadził ten transfer w ostatniej chwili, a mianowicie kilkadziesiąt minut przed zamknięciem okna. Piłkarz przeszedł testy medyczne i związał się z ekipą Les Gones rocznym kontraktem.

🚨 Wilfried Zaha sera 🔴&🔵jusqu’à la fin de la saisonhttps://t.co/qioSID0SOR pic.twitter.com/VEx0JmjJsZ — Olympique Lyonnais (@OL) August 30, 2024

Wilfried Zaha wychował się piłkarsko na Wyspach Brytyjskich. 33-krotny reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej jest wychowankiem Crystal Palace, gdzie spędził większość swojej kariery. Mierzący 180 centymetrów atakujący miał okazję grać również dla takich klubów jak Manchester United oraz Cardiff City.

Pobyt iworyjskiego zawodnika nad Bosforem był względnie udany. Skrzydłowy w koszulce drużyny Lwów rozegrał łącznie 43 spotkania, zdobył 10 bramek i zaliczył 5 asyst. Galatasaray Stambuł w ostatniej kampanii wygrało mistrzostwo kraju, a oprócz tego cieszyło się z Superpucharu Turcji.